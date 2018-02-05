外匯存底4557.24億美元 連10增續創高

2018-02-05 18:50 中央社 台北5日電



中央銀行今天公布1月外匯存底4557.24億美元，月增42.24億美元，連10增並續創歷史新高。因台股1月大漲，外資持股及債券市值，連新台幣存款餘額共折計4261億美元，約當外匯存底94%，也創新高。

央行公布1月外匯存底4557.24億美元，月增42.24億美元，連10增並續創歷史新高。央行外匯局長顏輝煌表示，由於1月美元指數下滑3.4%，歐元兌美元升值4.1%，導致以非美貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加，加上外資1月持續淨流入所致。

此外，截至今年1月底，外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4261億美元，約當外匯存底94%，雙創歷史新高，較上月大增345億美元、7個百分點。顏輝煌解釋，由於1月台股勁揚460.93點，漲幅4.33%，導致外資持股市值增加所致。

根據金融監督管理委員會統計，1月外資淨匯入51.93億美元，但與央行統計的外資淨匯入44.99億美元，有6.94億美元的差異。顏輝煌解釋，金管會是以「資產面」作為計算基礎，除外資當月匯入的本金外，連外資將可轉換公司債（ECB）、海外存託憑證（GDR），以及外資原始股東持股，都會計算在匯入部分。

此外，金管會統計外資進出時，外資將盈餘匯出部分不會計入。但央行是以「現金流量」為計算基礎，只有資金實際匯出入，才會計算在內，因此兩者計算基礎不同，最終數字才會出現差異。

過去，央行每個交易日都會向金管會通報外資前一天進出入動向，但這措施卻在1月中下旬中止。對此，顏輝煌表示，外資在台股的買賣超並無法完全反映外資實際匯出入情況，但為避免數據遭外界用來誤導投資人，因此決定取消每日提供外資進出入數據，但每個月仍會提供金管會外資進出入資料。