台積電蟬聯專利申請王 阿里巴巴外商第1

2018-02-05 17:55 中央社 台北5日電



台積電。 中央社（圖為台積電檔案照片） 分享 facebook 經濟部智慧財產局今天公布去年專利申請排名，本國法人由台積電以937件蟬聯冠軍，外國法人則由首次擠進前10名的阿里巴巴奪冠，展現對台灣布局的積極度。

智慧局公布去年專利申請及公告發證統計排名（含發明、新型及設計等3種專利新申請案），本國法人中，企業發明專利申請件數年增25%，終結過去5年來的負成長；而在本國法人專利申請百大名單中，台灣積體電路製造股份有限公司以937件，連續2年奪冠。

智慧局表示，台積電專利申請量持續成長，去年創下史上新高，今年排名居次的鴻海精密工業股份有限公司從前年專利申請跌破千件，主因公司政策轉為更要求專利品質，今年申請件數為485件。

值得注意的是，智慧局長洪淑敏指出，聯發科技股份有限公司及研能科技股份有限公司去年申請件數分別較前年增加6倍及1.5倍，後勢看漲。其中，聯發科主要聚焦晶片設計，研能科技則為墨水匣及3D列印相關專利。

除企業外，去年有27所學校及5個研究機構擠入本國法人專利申請百大排名，遠東科技大學以205件續居各校之首，研究機構則是由工業技術研究院申請451件居冠。

洪淑敏說明，遠東科大申請案雖多，但多為新型專利，若單看發明專利，則是國立清華大學的96件最多，國立台灣大學則有84件，年增達71%，成長速度不可小覷。

外國法人部分，阿里巴巴集團服務有限公司首次進入前10名就以762件躍居首位，表現亮眼，也是外國法人專利申請前十大排名中，唯一與電商有關的企業，申請案件主要與網路安全、身分認證及產品上架有關；高通公司（604件）及應用材料股份有限公司（493件）則分居第2名、第3名。

值得注意的是，第7名的廣東歐珀移動通信有限公司也是首次擠入前10名，去年申請323件，年增近11倍，可見對台灣市場布局的重視；英特爾股份有限公司今年則以429件滑落第4名，主因公司轉型為資訊中心，與中央處理器（CPU）相關專利申請量減少，整體年減53%。

而就3種專利獲證方面，因過去申請量多，鴻海及英特爾去年仍在本國及外國法人名列第1，分別獲證為756件及968件。