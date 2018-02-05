專利申請件數年增2％ 終結連3年負成長

2018-02-05 16:57 中央社 台北5日電



智慧局今天公布去年受理專利商標申請案件數，其中專利申請件數年增2%，終結連3年負成長，同時商標註冊申請量再創新高，智慧局全力加速審查逐年成長的案件量，待辦量創新低。

經濟部智慧財產局今天公布民國106年受理專利商標申請概況，受理專利申請案件（含發明、新型及設計等3種專利新申請案）全年累計7萬3791件，年增2%，終結連續3年負成長，其中發明專利申請件數年增5%，新型與設計專利雖呈現年減，但減幅已縮小。

智慧財產局局長洪淑敏說明，過去許多申請人會以審查程序較簡便快速的新型專利代替需實體審查的發明專利，因審查績效提升，申請發明專利件數增加，新型專利件數就相對減少。

智慧局從99年開始推動清理專利積案計畫，管控審查時效，並與他國專利局簽署專利審查高速公路（PPH）計畫，去年發明專利平均首次通知期間已縮短至9個月內，平均審結期間則約16個月，待辦量則在5年內大幅減少8.5萬件，創下4.4萬件新低紀錄。

進一步觀察申請人國籍，去年本國人申請4萬835件，外國人3萬2956件，分別較105年小幅成長1%及3%；本國人申請部分，發明專利為唯一呈現正成長的專利，共1萬8199件，年增8%，新型及設計專利則分別為1萬8343件及4293件，年減3%及6%。

外國人申請發明專利與新型專利則都年增4%，分別為2萬7923件及1206件，設計專利則為3827件，小幅年減1%。以國別來看，日本持續穩坐冠軍寶座，去年3種專利共申請1萬3850件，美國與中國大陸則以7312件及2674件位居2、3名。

商標註冊申請部分，根據智慧局統計，去年申請件數達8萬3802件，創近17年新高，其中以大陸申請4830件最多，年增13%，成長幅度同樣穩居第1；因應申請案件逐年增加，智慧局審查時程也同時加速，平均首次通知期間及平均審結期間各約5及7個月，待辦量降至4.6萬件，均達近5年新低。