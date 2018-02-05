適用七休一例外 汽車客貨運工會表達反對

2018-02-05 17:55 中央社 台北5日電



台灣汽車貨運倉儲業及汽車客運業產業工會今天到勞動部前抗議，要求政府不得將汽車貨運、倉儲及客運業納入七休一例外情況。

勞動部日前預告「例假七休一」規定例外情形，分為時間特殊、地點特殊、性質特殊、狀況特殊等4種例外形態，共有38行業適用，其中在時間特殊部分，有遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業等6項行業配合年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日或公務機關舉辦活動，協助疏運或配送。

台灣汽車客運業產業工會及台灣汽車貨運倉儲業產業工會今天一同到勞動部前抗議，要求政府不得將汽車貨運業、倉儲業與汽車客運業納入例假七休一例外情況等。

台灣汽車客運業產業工會會員黃佳騰表示，台灣許多客運事故都是司機過勞造成的，長時間的過勞若再加上七休一鬆綁，客運司機過勞情形會更嚴重、也可能造成更嚴重的後果。

台灣汽車客運業產業工會秘書彭宏達指出，客運業司機疲勞狀況屢見不鮮，在勞基法輔導期就有近百項違規處分，其中違反超時規定的就有42項，反應出客運業司機過勞情況嚴重。

彭宏達說，這些本來違法超時就嚴重的行業，勞動部竟然又要鬆綁七休一，未來若因司機過勞發生事故，有誰能為事故負責，呼籲政府應該重視客運業者過勞情況。

台灣汽車貨運倉儲業產業工會總幹事王浩則批評，勞動部稱有3個把關機制，但其實是徹底的放水機制，政府把關機制第一階段要經過中央目的事業主管機關，但交通部卻都沒找工會去開會，「根本是放水的把關機制」。

王浩說，今天工會已經親自到勞動部抗議，若一個月內勞動部仍不聆聽客運、貨運工會第一線人員心聲的話，一定會在勞基法新制3月上路之前，有更大規模的行動。

對於工會提出的訴求，勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王雅芬表示，目前法案仍在預告期間內，抗議團體提出的意見已經在1月24日行文給勞動部，勞動部也已經將工會意見轉交給中央事業目的主管機關交通部，請交通部加強持續與工會團體溝通。

王雅芬指出，在預告期間，各界團體提出的意見都會列入未來綜合評估的參考，蒐集完意見後，會再依行政法制程序進行正式公告。（編輯：李錫璋）