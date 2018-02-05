商研院：商業服務業微弱復甦 下半年恐無力

2018-02-05 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



商研院董事長許添財今天指出，儘管目前商業服務業景氣持續復甦中，未見復甦中挫或流產危機，但必須正視復甦力道微弱，下半年恐有後繼無力之虞。

商研院今天舉行「商業服務業景氣指標」改版、「數位創新系統服務中心」（簡稱「數創中心」）成立記者會。商研院表示，為更貼近企業實際需求，提供台灣中小企業界更前瞻性的市場動向依據，商研院自本月起將不再以過去燈號方式呈現。

短期景氣變化明顯

許添財表示，接下來短期景氣變化會更明顯、波動也將更大，政府對於經濟政策和景氣對策，從財政部、金管會，以及中央銀行、國營事業，都應有更積極的短期因應對策。

許添財指出，依最近四次循環擴張期平均25個月（最長36月，最短20月）觀之，目前由2017年2月開始止降轉升的景氣復甦，正常而言可持續至今年下半年甚至年底。

他說，本次復甦中氣不足、力道微弱，難不引人「流產性復甦」的憂慮。對此，商研院提出警訊，在第3季商業服務業復甦可能有危機，第4季的風險又會更大。

另看準融合科技應用的智慧零售將主導零售風潮，以及系統服務引領智慧製造將成萬物聯網的主流，商研院也宣布「數位創新系統服務中心」即日起正式成立，瞄準企業提供服務以利帶動商業服務業轉型升級。許添財指出，這兩項研發服務平台的成立，將讓商研院對企業界的服務及政府景氣對策上可提供的服務量能大幅提升。