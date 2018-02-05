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高中愛女打砒霜治癌 資深名嘴心疼「那種痛無法形容」

年後人才流失高峰 企業響應加薪

2018-02-05 14:35聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

軍公教加薪明（6日）天入袋，各企業也陸續響應加薪，若再不加薪恐留不住人才。

1111人力銀行今天公布最新「企業徵才偏好調查」，發現三成企業主憂心春節年後人才流失，而離職潮最蠢蠢欲動的行業，則是百貨和零售業。此外，調查也發現，為了留才，企業主最常採用的留才方式通通都跟薪資有關，最普遍的是加薪（30.5%），其次是高獎金（15.9%）、高年薪（14.1%），至於轉職者談薪水，調查顯示，加薪7.7%最容易被採納。

1111人力銀行調查還發現，企業每年平均的人員流動率8.3%，其中有近三成企業主認為春節年後是企業人才流失高峰期。進一步分析，以全年來看，人員流動率最高的產業分別是民生、服務業，以及資訊科技業。但單純從年後來看，人才流失最明顯的則是百貨和零售業。

1111公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，百貨零售業，人才流失的高峰落在農曆年後，主要是因為農曆年前正好是百貨零售業的銷售高峰，在這段期間從業人員加班的頻率會大幅增加，不僅工時長，業績壓力也大，再加上闔家團圓的日子，休假卻不正常，都讓離職念頭達到臨界點。其次對企業主來說，農曆年前讓員工離職，會立刻出現人力缺口，企業主會盡全力將人才留到年後。

上述「企業徵才偏好調查」，是1111人力銀行自2018年1月22日至2月2日，進行立意抽樣調查，有效樣本數820份。

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離職薪資零售業徵才

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