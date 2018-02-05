商業景氣復甦弱 商研院：H2恐後繼無力

2018-02-05 12:22 中央社 台北5日電



商研院董事長許添財今天指出，商業服務業景氣雖持續復甦，但復甦力道微弱，以循環分析來看，擴張期可能僅剩約6個月，進入下半年後「中挫」的可能性高。

財團法人商業發展研究院今天舉辦商業服務業景氣指標改版、數位創新系統服務中心（數創中心）成立記者會；商研院董事長許添財指出，每個國家景氣循環態勢不完全相同，尤其商業服務業景氣循環態勢有其獨立性，因此商研院實際研究國際間使用的128個指標，重新編製指標。

許添財分析，從2001年景氣復甦開始，共有4次循環，每次擴張期約在20到36個月，而目前從去年2月開始止降轉升的景氣復甦，由於領先指標與同行指標力道微弱，擴張期可能只有20個月，現在剩下約6個月。

許添財認為，「第2季還好，第3季可能真的有危險，第4季風險更大」，他並指出，2000年的網路泡沫化，是新科技投機風潮導致，而2018年則有比特幣及金融資金面流動造成的風險，「客觀來說風險特別高」。

許添財說，台灣最大問題是「缺乏投資動能」，若沒有投資，「舊的一定會被淘汰，但新的科技接不上來」，因此除以商業服務業景氣指標提供中小企業更具前瞻性的市場動向依據外，商研院今年新成立數創中心，提供帶動商業服務業轉型升級的服務。

數創中心主任范慧宜表示，中心提供服務包括專案團隊進場服務、專業場域與解決方案，界定新需求及新應用，並提供相關規劃、整合與導入，以協助企業提升服務立、分析力，進而提高潛在顧客購買力。

許添財表示，除對外提供系統整合、資訊匯流的服務，數創中心對內更是資源共享、團隊協作交流的平台，未來各研究所不再是各自處理案件，「不要閉門造車」，而能透過數創中心互相交流協作，可望減輕員工工作負擔，並能發揮更大效能。