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高中愛女打砒霜治癌 資深名嘴心疼「那種痛無法形容」

青年許自己一個未來 走出青貧族悲情

2018-02-05 12:23中央社 台北5日電

搶救青年低薪大作戰（中央社記者廖禹揚台北5日電）台灣處於新世代翻轉上一代價值的年代，受到家庭呵護長大的90後世代，需要被關心，但也愛好自由，更重視自身權益與追求快樂，他們被形容是凱飛族（cared & free）。

這群凱飛族世代面對低薪的苦悶，主張「反正領那麼少錢，還不如做自己喜歡的事」，這樣的價值觀讓有的年輕人不願意進入職場，待在家裡成為「啃老族」，但多數的新生代還是願意闖一闖，希望走出青貧族的悲情命運。

大學沒有教我什麼 職場歷練專業

1991年生，今年27歲的小思（化名），大學念的是圖書資訊學系，曾在金融業工作，月薪4萬元，「其實剛開始工作的時候覺得我的薪水蠻高的」，小思說，但真正獨立、規劃未來生活時才發現，薪水調升幅度並不合理。

小思感慨，「大學沒有學到什麼」，進入職場後才邊做邊學，「但我覺得我還能學更多」，經過一番考量後，她於2014年加入朋友的新創團隊，幾個人慢慢將公司做大、擴編，她的職稱與薪資也隨之提升。

小思屬於工作狂型的年輕人，成為新創團隊的管理核心後，常常出國工作或旅行，假日也會安排很多活動，基本上是一個沒有什麼空檔的人。

從領薪水的上班族轉為發薪者，小思認為，公司若原本就將人力的投資計入成本，「其實不會有負擔」，也比較能留住人才或招攬人才。

這個想法與小思加入的新創團隊理念不謀而合，小思說，廣告業剛入行的業務執行月薪大約22到25K，「我們希望可以給好一點」，因此提供約32K待遇，每年至少調薪5%到10%；職務調整的調薪幅度則又更高，希望能夠吸引、留住好人才。

破除學歷迷思 苦熬技能擁有一片天

1991年生的小郭（化名），原本就讀工業設計科系，有天心血來潮，突然好奇「網頁、App是誰設計的」，上網搜尋之後加入幾個臉書社團，意外發現新世界，也改變了小郭的未來。

剛開始，小郭一邊接案，同時從平面設計開始培養實務能力，大三下學期時他毅然決然決定休學，直接進入職場尋找可以學習網頁設計技能的工作；前期找工作還是會受學歷影響，但隨著經驗累積，對比較小型或新創公司來說，學歷就慢慢變得不是問題。

小郭找到的第一份工作是在娛樂公司擔任平面設計，月薪28K，「對自己在台北租屋生活的人來說是有點吃緊」，但他為自己設定目標，除薪資考量外，更重要的是可以從中學到的技能，與未來轉換跑道的可能性。因此，他向公司裡的網頁設計師求教後，在半年後成功找到網頁設計工作。

倒吃甘蔗 職場生涯起飛

小郭回憶，當時在尋找下個東家時，曾在35K的正職與20K的顧問公司實習工作間猶豫，但考量到所能累積的技能與經驗，「可以讓我下一份工作爭取到月薪4萬」，最後選擇進顧問公司，從實習生開始做起，扎實累積網頁設計經驗。

至於為何將目標薪資訂為4萬元？小郭笑說他當時沒想太多，只覺得身邊許多從事設計工作的同學、朋友，月薪多是33K到35K，「拿4萬好像比較厲害」。

他在實習3個月後轉為正職，月薪35K，過3個月後薪水再調整為45K，超越自己當初設定目標。

而且，小郭在顧問公司工作期間，接觸許多客戶及參與活動，逐漸培養人脈以及對業界的了解，也收到不少工作邀約，其中不乏陸資與外資公司。

為累積更多不同的工作經驗及尋求更好的薪資待遇，小郭在顧問公司工作一年半後再次開始面試，他透露，當時面試的台資公司開出薪水多為50到55K，但若有外資投入的公司則「比較敢開」，如他目前就職公司，就願意給他月薪70K。

但他認為，薪資的確會因產業類別而有所限制，若公司以軟體為主力，人力產值較高，雖然一開始需要大量資金，但上軌道後，可能只需要5個員工，就能創造不斷增加的使用者；但若只是單純的廣告業或顧問業，單一員工產值有限，產業自然沒有太多利潤能幫員工加薪。

當初輟學，下定決心學習網頁設計專業，一路走來面臨不少痛苦的抉擇與困難，如今不到30歲的小郭有如倒吃甘蔗，職場生涯正要起飛。

職場

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