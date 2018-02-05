告別青年低薪 盤點薪資緊箍咒

2018-02-05 12:23 中央社 台北5日電



2018年開春在PTT(批踢踢實業坊)上一篇文章中提到：「我是八年級頭段班，沒見過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽也餓不死的薪水...有時候覺得人生沒什麼意義。」

這篇引起網友熱烈討論的文章，某種程度上反映了部分新生代的困窘與茫然。1990年、民國80年前後出生的他們，啣著滑鼠出生，但卻身處台灣平均實質薪資倒退17年，淪為吃不飽、餓不死的「低薪世代」，有人自嘲是生錯時代的「厭世代」，是對前景不悲觀，但也無法樂觀的一群年輕人。

「對未來非常充滿不確定性、擔心沒有翻身的機會，是低薪世代的共同焦慮與不滿」，經濟學者楊家彥做了這樣註解，而且他認為，這股憤怒已成為台灣社會的暗流，青年的因應方法除了常態性的衝撞傳統框架外，就是「往外走」，連新創公司都選擇在境外註冊，找尋一點點機會。

不鬆綁物價 只會卡死薪資

「全面控制成本就像緊箍咒綁住薪資」，楊家彥分析，除了全球化的因素外，台灣以出口為主的製造業結構及經濟發展模式讓低薪的情形更惡化，台灣人均GDP（國內生產毛額）雖然不如新加坡、南韓、香港等競爭對手，但以購買力平價指數（PPP）換算後，台灣人可支配所得相對提高，甚至和日本差不多。

他說，台灣的水價、電價、油價，甚至連學費、醫療費都透過不同方式全面控制，如教育部一直不准漲學費，教授薪資沒有競爭力，人才外流情形就會更嚴重，「不鬆綁物價，只會卡死薪資」。

換句話說，台灣的科技發展與金融實力在全球名列前茅，在世界競爭力排名上也有不錯表現，但薪資水準卻倒退回17年前，生活成本低，不僅貧富差距日漸擴大，近年來台灣的GDP雖然幾乎年年成長，但GDP中拿來支付勞工的薪資比重卻逐年下滑，勞工分不到企業所創造的利潤。

獲利M型化 利潤集中龍頭企業

根據主計總處公布的國民所得統計資料，1990年代，台灣受僱人員報酬占GDP的比重，尚在5成以上，但到了2016年，台灣受僱人員報酬占國內生產毛額（GDP）的比重，滑落至43.81%，與2014年並列歷史次低。也因此，社會各界將矛頭指向企業主，認為這些「慣老闆」把錢全收到自己口袋，是導致台灣薪資長期不振的元凶。

「產業結構改變，是導致GDP分配比重改變很重要的關鍵」，主計總處官員表示，在70、80年代，台灣以勞力密集的紡織、加工業為主，後來轉移到資通訊、半導體等資本密集性產業，「雖然獲利高，但也伴隨著更高的資本投入」，要保有不墜的競爭力，企業必須再投資，能分配給勞工的利潤自然減少。

另一個值得關注的現象是，台灣GDP雖然持續成長，但並不是所有企業都「雨露均霑」，獲利同步增加，主計總處官員說，在政府剛推動「兩兆雙星」政策的時代，台灣兩大半導體廠台積電與聯電的獲利能力，可說是並駕齊驅，但現在早已不可同日而語。

這也代表台灣企業的獲利能力「M型化」，指標龍頭企業獲利傲人，但部分企業可能慘澹經營，尤其台灣中小企業占比達98%以上，多數屬於小本經營、低利潤的公司，要求所有企業全面加薪，其實有相當大的難度，「低薪世代」踏進職場時正處於產業結構轉型的當口，自然成為薪資停滯的犧牲者。

中華經濟研究院副院長王健全更直指問題核心，認為服務業已經占台灣GDP近7成，且有6成就業人口在服務業，但這6成中卻只有10%在高階服務業，其他的50%都在中低階服務業，薪資當然很難提升。

而台灣出口是以製造業為主，他說，要馬上扭轉以製造業為主的產業結構不太可能，但鬆綁法規「可操之在我」，政府只要引導發展高階服務業，並透過教育等配套方式推動，提供「貼著基本工資走的企業」調薪的誘因，青年低薪問題就可緩步解決。

環境惡化 企業主自掃門前雪

不過，紅色供應鏈崛起，台商的機會變少，整體經營環境惡化，加上近年來企業經營成本提高，也是企業想為員工加薪卻「有心無力」的因素。台灣第一家傳產的B型企業、嘉澎塑膠執行副總經理王政彥就表示，早期台灣半導體產業在亞洲「一枝獨秀」，但去年韓國半導體業產值首度超越台灣，同時也面臨中國在後追趕壓力，價格處於劣勢。

「政府推新南向政策，但像現在很多外銷的客戶去東南亞，都還是要被課高關稅，根本沒辦法跟中國競爭」，王政彥坦言，台灣業者經營得非常辛苦，但感受不到政府有提供什麼援助，「對政府，我們早已不期不待、不受傷害」。

因此，王政彥認為，在經營風險都由企業主承擔的情況下，他們往往吝於付出，寧願把錢留在自己身上，這是「人性的問題」。

此外，台灣多數企業都面臨接班問題，永續經營意願低，連帶影響對待員工的方式。根據台灣董事學會2014年發布的「華人家族企業現況報告」指出，台灣家族企業有62%仍是第一代掌權，而企業領導人平均年齡，是兩岸三地家族企業中最高。

中華經濟研究院副執行長李淳表示，當第一代企業主有接班傳承困擾，就無心思考未來經營，這也凸顯台灣中小企業平均壽命逐步降低的情況，「沒有永續經營動機，當然也不會想要分潤給員工」，當企業越來越不把員工當資產，員工能獲得的報酬就越少，青年低薪一部分也反映了當前企業短視近利、自掃門前雪的結果。

結構改變 青年固定薪資比例降

所得結構的改變也是低薪成因之一，王政彥表示，聘用一名全職員工，需負擔勞保、勞退提撥等費用，「我給員工4萬元的薪水，但加上其他稅費，實際負擔的人力成本遠高於4萬元」。因此大多數的企業主吝於加薪，改採發放獎金的方式降低成本，讓薪資組合更具彈性。

從主計總處最新的數據也可看出端倪，去年受僱員工總報酬中，經常性薪資占68.8%，為歷年最低；非經常性薪資（包括加班費與非按月發放的工作、績效、三節及全勤獎金等）占17.4%，為歷年最高。

探究薪資停滯的成因錯綜複雜，從國際競爭力、產業結構到物價政策等各個環節都有，要解決沉痾非一朝一夕可以達到，但卻是當務之急，因為低薪造成留在國內年輕人沒有樂觀的本錢，優秀的年輕人出走找尋機會，造成人才外流，逐步侵蝕台灣產業發展根基。