名家觀點／參加CPTPP應記取ECFA教訓

2018-02-05 02:24 經濟日報 陳錦稷



《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）成員國上月在東京協商達成共識，即將在3/8在智利簽署。CPTPP比過去的TPP更強調包容性，也歡迎新成員加入。台灣的機會之窗已開啟，政府部門在經濟結構、產業體質調整與受衝擊中小企業的輔導工作上應好好準備，不要重蹈ECFA與服貿協議引發社會不滿的覆轍。

CPTPP比原本TPP更強調全面性（Comprehensive）與進步性（Progressive），會員國多表達歡迎新成員加入，使合作架構擴大。表達加入意願的國家有台灣、南韓、印尼、菲律賓及泰國。英國貿易官員也評估加入的可能，不過英國內閣尚未展開討論，且在2019年3月英國正式退出歐盟前，也無法簽署任何貿易協定。

台灣有加入CPTPP的需要，維繫經濟成長動能，更能擴大及分散出口市場。身為小型開放經濟體，台灣進出口占GDP比重高達140%。但攸關外貿拓展的FTA簽訂情況不佳，反而是資訊科技協定(ITA)讓家電以外的ICT產品免關稅，台灣出口高度集中ICT產品。根據央行資料，2016年電子資通訊產品占台灣出口比重高達44.3%，相對之下南韓僅27.1%。且台灣出口產品過度集中，以蘋果供應鏈為例，台股上市公司總市值中，蘋果供應鏈廠商市值比重達35%。iPhone等蘋果產品銷售情況好壞，自然影響台股漲跌與出口表現。CPTPP成員國與有意加入的新成員都是台灣重要貿易夥伴，占整體出口比重三成以上，占進口比重更達四成。台灣若能成功加入，不但具有經濟規模擴大的效益，更能強化台灣在國際供應鏈中的角色。日、韓、澳、紐與東協成員國，更有助台灣推動新南向政策，擴大並分散出口市場。相反的如果未能參加，將因非會員而形同被排斥在關稅壁壘之外，台灣經濟有被邊緣化的危機，甚至有淪為中國經濟附庸的危險。

CPTPP是高標準的區域經濟整合協定，追求商品貿易的高度自由化。台灣要加入勢必面臨經貿體制與產業結構的大幅度調整。如何穩健的推動制度改革，有策略的開放市場，有效率的強化產業競爭力，都是政府必須預先擬定對策，以因應市場大幅度開放，對國內產業產生的衝擊。

台灣參與CPTPP須記取八年前加入「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」的教訓。這個較低標準的經濟整合協議，當時準備工作不佳，強渡關山的結果，導致民意反彈，後續的服務貿易協議，更引發年輕學子的太陽花運動，造成民選首長跛腳，政府政策停滯，與後續的政黨輪替。

當時對主要產業的影響評估不盡確實，產業開放的早收清單進退失據。智庫根據國際貿易分析模型所推估的產業衝擊影響評估，遭到質疑，贊成開放與反對間失去討論產業衝擊的實證研究基礎。就業衝擊影響評估更是付之闕如，相關產業結構體質調整方案、對於受衝擊中小企業與傳統產業的輔導計畫也未盡詳實。這些經濟結構調整與產業調適的準備工作，無法讓國民信服，更增添年輕人對低薪與當前經濟成長模式的不滿，於是反全球化、反自由貿易呼聲隨之興起，造成台灣內部更大的社會分歧。

有ECFA的教訓，政府部門對參加CPTPP的準備工作，應該更確實。起碼要有18套劇本作為民選首長的決策依據！

(作者是中信金融管理學院教授陳錦稷)