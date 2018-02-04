立院新會期 財經三案受矚目

2018-02-04 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



立院下會期將在過年後的2月底開議，盤點下會期優先財經法案，民進黨立院黨團總召柯建銘指出，當沖降稅、公司法與財政部預計6月端出的第二波稅改案將是三大主戰場。

柯建銘點名，先前行政院拍板送入立院的公司法修正草案會是一大重點。他表示，公司法本次修正條文眾多，屬於「大修」的修法幅度，另外，由於部分內容又牽涉反洗錢條文，原本有打算在上會期處理，但時程上趕不及，因此勢必要在這會期好好審查此案。

公司法修正草案重點繁多，本次修正約150條，是近十年最大幅度修法，內容包括強化公司治理、增加企業經營彈性、保障股東權益與洗錢防制等八大重點。

對此，國民黨立院黨團首席副書記長曾銘宗也指出，公司法勢必是下會期財經大案，預計成為經濟委員會討論重點。時力立委徐永明則表示，先前各界對獨立董事議題討論已久，時力黨團預計會對此點提出意見。

行政院近日也拍板當沖降稅延長三年的證券交易稅條例修正草案，此案須在今年4月底前完成三讀，才能接續先前當沖降稅動能，因此審理上具備一定時間壓力。柯建銘指出，此案最快預計在下會期行政院長賴清德赴立院進行施政報告後，便可排案審理。

此外，柯建銘也提到，財政部先前宣示會配合大法官解釋，在6月前針對綜所稅中各項扣除額提案進行檢討，並再提出另一波稅改案，此案屆時也會是朝野討論焦點。曾銘宗補充，上會期稅改審查時，朝野並未處理在財政委員會中的眾多扣除額提案，到時如何整合各方意見將具一定難度，他強調國民黨團會繼續堅持爭取長照與學貸兩項扣除額項目。