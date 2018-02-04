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最冷時刻來臨！ 北部急凍48小時不超過10度

年前採購增 1月CPI看漲

2018-02-04 01:32經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

主計總處將於6日發布今年1月消費者物價指數CPI），由於年節將至，部分蔬果、食品可能因需求增加，導致價格攀揚，但因今年農曆春節落在2月中旬，1月CPI實際受影響的幅度，仍待實際查價結果而定。

按照往年經驗，過年之前，不只應景的蔬菜、水果及食品價格會走高，尤其白鯧魚等水產品價格更會飆漲，許多服務類價格也會循例加價，如保母費、計程車費、理容費及旅遊團費等。

今年農曆春節時間落在2月中旬，年前價格上揚的效應，應主要落在2月，1月是否有提前反映的情況，須待主計總處公布實際查價結果後才能得知。

影響CPI的關鍵指標除了供需面，另一項便是基期因素，去年的農曆春節落在1月下旬，加上一例一休新制上路，2017年1月CPI年增率達2.25%，創下當時近11個月的新高，相對高的基期也可能抑低今年1月CPI的漲幅。儘管近期受到年節因素，物價會有較大波動，但去年CPI年增0.62%，是2010年以來、金融海嘯後的次低，僅高於2015年因油價大跌、CPI年減0.31%的表現。

據主計總處去年11月發布的經濟預測，今年CPI預測值僅0.96%，已經連續二年低於1%，物價成長的狀況相當平緩。

經濟日報提供
經濟日報提供
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