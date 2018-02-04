財經觀點／兩岸嫁接拚南向 做大文創市場

2018-02-04 00:43 聯合報 王伯鑫（宬世環宇董事長）



宬世環宇董事長王伯鑫指出，文創產業是台灣的核心競爭力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

文創產業來自於故事，和發自內心的感動和深刻體驗，可從作品或活動來彰顯價值，也是台灣的核心競爭力；而兩岸未來也能做文創嫁接，甚至前進東南亞，做大文創市場。

一位知名公司董事長對我說：「只有傻瓜才做文創，文創不會賺錢。」文創路確實是一條不歸路，經營過程中確實難獲利，但這條路走了以後就停不下來。文創價值不在於產生多少產值，而是啟發多少心靈及感動。

去年四月中國併購公會創會理事長帶團到台灣，要回大陸前，理事長跟大家說，台灣兩樣東西可做，一是生技，另外則是文創，這是台灣的核心價值和競爭力，尤其是文創產業。我認為，未來在兩岸之間可做文創嫁接。

中國大陸是一個市場，新南向國家也是潛力市場，也看好菲律賓、越南、印尼和馬來西亞，台灣業者若沒有配套措施很難前進新南向市場，以自己來說，公司將與私募基金合作，透過合作減少經營阻力，預計攜手聚焦南向國家的私募基金，在今年下半年前進菲律賓、越南、印尼和馬來西亞，與當地大品牌合作展演、或是拍攝影音。

宬世環宇為雜誌發行起家，雖然雜誌趨勢往下，但 「紙媒不會消失」，會持續存在是因為撰寫者將情感進行文字表達，原有媒體業務也會建立完整數位平台，提供線上與線下交流，利用內容引導和廣告推播，藉由數位加上紙媒提供新服務，讓讀者能有互動感。

作為前台灣併購與私募股權協會創會副理事長，對於公司併購，認為應該思考的是產業關聯度，和彼此有無互補；併購的概念是「邀請」公司加入集團，更應該思考「我能為你做什麼」，集團得有「被利用的價值」，如此被併購的公司未來才能儘快融入企業文化。