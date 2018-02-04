狀告WTO 兩因素讓台灣硬起來

2018-02-04 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



針對美國對進口太陽能面板課徵防衛性關稅，台灣已經正式要求美方補償，依據世界貿易組織（ＷＴＯ）程序，接下來有卅天諮商期。 路透 分享 facebook

美國政府廿二日宣布對太陽能電池模組與大型洗衣機課徵防衛性關稅，被視為敲響貿易戰的警鐘。但經濟部第一時間態度低調，直到卅日外電披露，國人才知我國已向ＷＴＯ提出向美國諮商要求。

短短八天內，政府態度如髮夾彎，據了解，主要是受到兩項原因，一是我國業者的強烈要求，二是南韓政府矢言反擊的態度強硬，在「韓國有，為何台灣沒有？」的與論壓力下，經濟部終於也硬了起來。

美國政府宣布對兩項產品課徵防衛性關稅後，韓國政府在廿三日當天就已表態要提告，但我國經濟部在廿三日記者會上表示，還要等各項細節出來才能處理，也指出「對我國產業影響有限」。

但上周四（廿五日）傍晚，位於湖州街的國貿局會議室燈光還沒有熄滅。政委鄧振中、國貿局長楊珍妮與我國太陽光電產業協會業者正在開會，密集討論如何因應美國防衛性高關稅，氣氛相當緊張。也是這一場會議，讓我國政府的經貿團隊，最終決定要向ＷＴＯ提出與美諮商要求。

業界人士表示，因為太陽能電池有二點五ＧＷ的免稅額度，業界暫時鬆一口氣。因為目前美國對電池的需求也才一點六ＧＷ，二點五ＧＷ應是夠用。但是，業界也擔憂，若其他國家廠商到美國設廠，或者美國模組廠受關稅保護而擴廠，都會帶動電池進口需求量。「到時，二點五ＧＷ夠不夠用，就很難說了。」

據了解，在廿五日的這場會議中，業界向官方要求，務必釐清免稅額度如何分配，並希望能成功遊說美國政府，給予台灣個別額度及較好的關稅條件。業界希望政府能在二月七日生效日前前先與美國談，「能要兩棵蔥回來都好」，另外也要展開正式諮商，爭取更多的權益。

除了產業界的要求，另一個原因就是韓國。韓國政府在廿三日當天就已經表態要提告，也比台灣早提出諮商需求。雖然我國經貿高層多數認為「韓國只是先放話」，但仍受到國內的輿情壓力。