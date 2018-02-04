打不還手？台灣是WTO乖乖牌

2018-02-04 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



根據ＷＴＯ統計，二○一六年台灣是全球第十八大的出口國。不過，台灣也是全球第三名最常挨告且被實施反傾銷稅的國家，比美國還更常挨告。但是，我國控訴他國件數卻相當低，常常以「好學生」心態自居，處於「只挨打、不還手」狀態。

未來若美國貿易戰開打，台灣的貿易策略是否要做出改變，也受到關注。

學者警告，景氣越不好，國際上將更常使用貿易保護措施。加上美國總統川普有濃厚的貿易保護主義傾向，預計各國將更頻繁提出反傾銷或是防衛措施，台灣很難置身事外。政府角色與心態都太過保守，應該要更積極。

根據ＷＴＯ統計，從一九九五年起至二○一六年，台灣總共被其他會員國提出兩百七十九次反傾銷調查，一百八十七件成案，排名全球第三名。前兩名分別是中國大陸與南韓。

我國很常挨告，但卻很不習慣「告」別人。根據ＷＴＯ統計，我國截至一○五年為止，總計對他國提出十七次反傾銷措施。在四十三個曾對他國實施反傾銷措施的ＷＴＯ會員國中，排名屬於後段班。

相比之下，中國大陸與韓國對他國實施反傾銷措施的案件量高出許多，美國更是擅長使用此措施，排名全球第二高。台灣始終處於「只挨打、不還手」的狀態。

為何我國「不還手」？學者指出，有些廠商不清楚反傾銷規定，且政府心態太保守。我國在多邊貿易採取「反傾銷之友」立場，向來以「好學生」自居，不隨便引起「戰爭」。