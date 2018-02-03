勞保年度逆差 今年恐怕發生

2018-02-03 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞動基金局本周公布去年整體收益，整體收益率相較前年成長兩倍達7.63%，其中勞保基金收益數達532億元，化解勞保收支逆差，讓勞保基金餘額260億元，勞動部卻憂心今年整體勞保財務，今年請領老年年金人數將再攀升，支出增加，勞保保費仍維持9.5%，若勞保投資收益不如去年，恐怕出現收支逆差。

勞動部表示，去年整體保費收入3555億元，給付支出3829億元，收支短絀274億元，幸虧勞保基金投資收益，才有餘額。今年勞保保費維持9.5%，收入沒增加情況下，隨著請領老年年金人數將再攀升，勞保支出又增加，收支逆差可能性大增。

勞動部補充，依據現行法令，勞保保費每兩年調高0.5%，最高達12%，上次調整勞保費為2017年，明年就可依據財務狀況，依法調高勞保保費，現行勞保費率為9.5%調高至10%，屆時勞保收入增加，應該就可解決財務危機。

另外，去年因政府傳出年金改革，導致請領一次金人數暴增。統計顯示，自前年下半年起，每月增加請領人數衝上1.3萬，甚至一度達到1.6萬人；去年上半年1月更達到單月增加2萬件申請案。