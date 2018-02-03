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核後端基金初估多出逾千億 可望3月定案

2018-02-03 14:15中央社 台北3日電

核後端基金未來以年金方式收取，台電因應各種情境所需經費不同，已將方案送經濟部審查，1月底開第一次審查會議，實際金額3月底有望拍板；台電初估金額較原先預估多千億以上。

經濟部民國106年同意變更現行核能發電後端營運基金提撥方式，由原先依每度核電分攤，改採每年平均分攤固定金額方式收取，1月10日公布核後端基金費用收取辦法，未來將在每年1月、7月提撥至核後端基金。

台電發言人林德福日前接受中央社訪問時表示，核後端基金當初預估僅新台幣3300億元，經台電重新核算，需要金額增加為4700億元，仍待經濟部審查，通過後將確認提撥。

經濟部國營會表示，1月25日已經召開第一次審查會議，會中針對經費是否合理、台電財務能力能否支應、計畫是否可能真正落實來做判斷，並以「最大值」保守估算，確保未來台電計畫變動時，能夠有足夠的財務能力因應，同時也得考慮物價變動因素。

國營會指出，未來經費通過之後，相關計畫還是要依據原能會、經濟部等規定實施，「經費歸經費、計畫歸計畫」；核後端基金預計3月底拍板最後金額，送經濟部核可後即可實施；未來每5年重估一次，遇重大情勢時得重新評估。

台電強調，核後端基金目前送審依據各種不同情境方案，有不同的金額，日前經濟部向立法院報告的金額為新台幣4700億元，只是方案之一，實際經費待經濟部審核通過後才算數。

如以目前核後端基金金額估算，缺口還有1400億元，日後電價費率審議會若不同意該筆費用可攤提到電費中，台電就必須列為營業損失，未來必須用盈餘補貼；預計到2025年前，每一年至少應提撥200億元。

台電表示，多出的費用，主要作為四大用途，包括核電廠除役方式從室外改成室內貯存，費用將近新台幣300億元；核廢料統一管理等問題，將成立法人組織「行政法人放射性廢棄物管理中心」，處理包括最終處置、貯存及蘭嶼遷廠等問題，相關費用約為新台幣200多億元。

至於在最終處置前，核廢料的集中式貯存設施，將比照歐美形式，找一個暫時存放位置，根據原能會規定期限為40年，根據不同方案需要經費約在新台幣400億到800億元之間；此外，包括行政院非核家園專案小組等凝聚社會共識、搜集國外最新調查等，也需要部分經費。

台電指出，自民國76年起就開始有核後端基金收支保管運用辦法，早期因為預估營運年限比較短，後來跟著國際核管會規定，核電廠運轉執照從30年延長成40年，營運年限增加、支出也跟著增加。

根據台電提供資訊，自民國76年起，提撥核後端基金費用約為每度電0.14至0.18元不等，100年起經濟部核定為0.17元，102年由於利率大幅下降以及國際會計準則IFRS變更，重新計算後，每度電將提撥0.37元；累計至106年12月底為止，核後端基金累積金額為3389.76億元。（編輯：楊玫寧）

台電新台幣經濟部
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