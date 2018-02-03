勞保年金邁入第十年 請領金額雙飆高

2018-02-03 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保年金上路今年邁入第十年，台灣高齡化速度加快，請領退休金人數快速增加，勞保年金請領年金人數正式飆破100萬人，勞保老年給付選擇領年金比例達到78%，顯示多數勞工選擇按月領。

隨著國人勞保年資累計以及基本工資提高，勞保老年給付一次領及年金平均請領金額雙雙大幅提高，年金從初期1.2萬餘元提高到接近1.7萬元，一次領從110萬增加為133萬元，對勞工更有保障。

勞保年金2009年上路後，勞保老年給付除了一次領之外，多了按月領年金選擇。由於領年金可以領到終老，相對一次領划算，勞工選擇請領年金比例從一開始六成，逐漸增加到目前的78%。

不過，也因為老化速度加速，請領人數快速攀升，截至去年8月底，請領勞保年金人數已衝破100萬人，達到100.2萬人；到去年底為止，更已增至103.3萬人。

至於老年給付情形，勞保老年年金給付平均給付金額於2009年時約為12,798元，此後因勞保年資墊高，加上基本工資大幅提升，2015年平均請領金額已突破16,179元，呈上升趨勢，截至去年底，平均請領金額增加到16,911元，接近1.7萬元。

勞保年金上路初期，政府鼓勵勞工選擇年金，當時設算若勞工按月領年金，約7.8~8年領取總額就超過一次領，但因一次領平均金額也逐年提升，年金與一次請領時間差再縮短。

2007年一次請領平均金額約110萬元，但截至去年已提高為133萬元，若是選擇領年金，以平均月領16,911元計算，約6.5年就可超過一次領金額133萬元，較9年前設算的7.8年~8年更划算。