科技助海洋永續 魚客松北高同步開跑

2018-02-03 13:08 中央社 台北3日電



因應全球海洋生態、漁業發展等挑戰，美國在台協會、漁業署等共同舉辦西元2018年台北魚客松活動今天開幕，共37隊、152名參賽者，希望透過科技為海洋、漁業永續發展尋求解方。

美國在台協會（AIT）文化新聞組長孔世杰（JesseCurtis）表示，美國國務院從2014年開始舉辦「魚客松（Fishackathon）」比賽，邀程式開發人員、科學愛好者尋找方法因應海洋生態、島嶼與漁業發展挑戰，以維護海洋資源永續。

台灣2016年首次參加這項比賽，當時台灣的優勝隊伍最後也奪下全球首獎。孔世杰說，今年魚客松比賽將在全球43個城市舉行，包括台北市與高雄市；他期待看到台灣參賽者針對海洋、漁業問題想出的解決方案。

行政院農業委員會漁業署遠洋漁業組長林頂榮表示，人類一直關切海洋議題，如何結合科技力量強化資源保護很重要，期盼參賽的年輕人發揮創意，提供更有效率、更好的方法確保海洋、漁業資源永續，這些點子可作為政府施政參考。

AIT表示，參賽者將以不間斷的競賽方式，透過團隊合作，針對當今全球海洋、漁業等面臨的問題，開發行動和技術工具，獲勝者可在當地獲頒獎金並進入全球決賽，初賽結果4日公布。

AIT說，「魚客松」是由美國國務院與致力在全世界建立科技社群的非營利組織HackerNest共同主持的黑客松活動，希望以科技力量，協助解決海洋漁業永續發展的挑戰。2016年共有超過40個城市的團隊參與比賽，來自台灣的誠映團隊 （Team Akubic）以作品「五大湖救星（Great Lakes Savior）」方案奪冠。