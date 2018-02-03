去年1至11月貿易總額成長 台灣對大陸經貿依賴不減反增

2018-02-03 12:59 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



2017年1至11月兩岸貿易總額，較上年同期成長17.6%，其中我對大陸出口成長20.4%，進口也成長13.1%，顯示台灣對大陸經貿上的依賴不減反增；在東協市場上，雖然我國對東協10國貿易也較上年同期增加14.7%，但大陸對東協貿易不僅增加，貿易總額更是我國5倍，高唱新南向的台灣也沒占到優勢。

我國海關統計資料顯示，2017年1至11月兩岸貿易總額為1256.4億美元，較上年同期成長17.6%，其中我對大陸出口為801.2 億美元，較上年同期成長20.4%，進口為455.3億美元，也較上年同期成長13.1%。

根據兩岸貿易的統計資料，2017年1至11月我國對中國大陸貿易占我外貿比重24.0%，較上年底23.8%相較，增加0.2個百分點；其中，出口占我總出口比重27.8%，與上年底28.5%相較，減少0.7個百分點，進口占我總進口比重19.3%，與上年底 18.0%相較，增加1.3個百分點。

針對台商赴中國大陸投資概況，依據經濟部投資審議委員會統計，2017年1至11月台商對中國大陸經核准投資件數為540 件(含補辦)，較上年同期增加92.9%，總核准金額為82.5億美元(含補辦)，較上年同期減少6.8%。

台商投資主要集中在江蘇省、廣東省、上海市、福建省等地區，投資金額依序為18.6億美元(占總金額 22.5%)、9.8億美元(占總金額 11.9%)、9.7億美元(占總金額 11.8%)、9.7億美元(占總金額 11.8%)。

兩岸在東協市場貿易方面，2017年1至11月我國對東協10國貿易總額為818.1億美元，較上年同期增加14.7%，其中我國對東協 10國出口總額為533.2億美元，較上年同期增加14.5%，進口總額為284.9億美元，較上年同期增加15.0%。

中國大陸對東協10國貿易總額為4639.7億美元，較上年同期增加 14.8%，其中中國大陸對東協出口總額為2523.6億美元，較上年同期增加9.7%，進口總額為2116.1 億美元，較上年同期增加21.4%。