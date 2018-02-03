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不管有多賺 勞保財務今年會收支失衡

2018-02-03 12:57聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

勞保基金從去年12月到今年6月底，七個月中有六個月都是支出大於保費收入，收支短絀...
勞保基金從去年12月到今年6月底，七個月中有六個月都是支出大於保費收入，收支短絀現象提早一年出現。 圖／聯合報系資料照片
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勞工保險去年收支數據出爐，由於勞保老年給付人數快速增加，保費收入3555億元，給付支出3829億元，收支短絀274億元，去年收支確定較精算報告提早一年出現逆差。還好勞保基金去年大賺532億元，彌平帳面赤字。勞保年金改革延宕，原定今年起保費增加0.5個百分點期待落空，據了解，即使基金投資今年像去年大賺，基金財務都會出現收支失衡，對勞保基金是一大警訊。

製表／陳素玲
製表／陳素玲
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另一方面，去年因為勞保年金改革聲浪大，一次請領人數略增，統計顯示，下半年一次請領增幅大幅下降，漸趨穩定。

勞保財務2012年精算報告指出，保險收支逆差將由2020年提早到2018年，破產時間也從2031年提前至2027年，政府啟動年金改革。兩年前最新精算報告結果，估計收支逆差及破產時間表與2012年估計相同，都是2018年出現收支逆差。

資料顯示，收支逆差時間已經提早在去年出現。統計發現，勞保從前年12月開始，各項給付支出大於保費收入，隨著人口老化速度加快，去年每月請領人數增幅加快，收支逆差逐月加大。果然最近去年全年統計出爐，保費整體收入為3555億元，但支出達3829億元，收支短絀274億元。

還好去年全球股、債俱佳，勞保基金去年投資收益高達532億元，彌平帳面赤字。

勞動部表示，去年勞保財務靠基金高收益彌平度過危機，勞保年金改革原定今年起保費增加0.5個百分點，因改革尚未啟動，今年保費收入將與去年相同，目前每個月請領人數約增1萬件，以此速度，即使今年勞保基金收益像去年那麼好，財務入不敷出可能極大。

原本因年金改革出現的請領潮，也漸趨緩。去年因傳出勞保年金改革即將啟動，請領一次金人數暴增。統計顯示，自前年下半年起，每月增加請領人數衝上1.3萬，甚至一度達到1.6萬人，去年上半年1月更達到單月增加2萬件申請案。

勞保局表示，整體狀況到下半年已趨穩定，單月新增請領人數回到1萬件水準，一次請領人數也持續下降。根據統計，去年上半年一次請領人數平均月增1.3萬件，較前年上半年大增26%，但下半年較前年下半年增幅下降為9%，狀況緩和許多。

製表／陳素玲
製表／陳素玲
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