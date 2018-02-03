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柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全他的心願

年金近10年 請領創雙高

2018-02-03 12:57聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

勞保年金今年邁入第十年，台灣高齡化速度加快，請領退休金人數快速增加，勞保年金請領年金人數飆破100萬人，勞保老年給付選擇領年金比例達到78%，顯示多數勞工選擇按月領。隨著國人勞保年資累計以及基本工資提高，勞保老年給付一次領及年金平均請領金額雙雙大幅提高，年金從初期1.2萬餘元提高到接近1.7萬元，一次領從110萬增加為133萬元，對勞工更有保障。

勞保年金2009年上路後，勞保老年給付除了一次領之外，多了按月領年金選擇。由於領年金可以領到終老，相對一次領划算，勞工選擇請領年金比例從一開始六成，逐漸增加到目前的78%。不過，也因為老化速度加速，請領人數快速攀升，截至去年8月底，請領勞保年金人數已衝破100萬人，達到100.2萬人。到去年底為止，更已增至103.3萬人。

至於老年給付情形，勞保老年年金給付平均給付金額於2009年時，約為1萬2798元，此後因勞保年資墊高，加上基本工資大幅提升，2015年平均請領金額已突破1萬6179元，呈上升趨勢，截至去年底，平均請領金額增加到1萬6911元，接近1.7萬元。

勞保年金上路初期，政府鼓勵勞工選擇年金，當時設算若勞工按月領年金，約7.8年到8年領取總額就超過一次領，但因一次領平均金額也逐年提升，年金與一次請領時間差再縮短。2007年一次請領平均金額約110萬元，截至去年已提高為133萬元，若是選擇領年金，以平均月領1萬6911元計算，約6.5年就可超過一次領金額133萬元，較9年前設算的7.8年到8年更划算。

勞保年金基本工資退休金
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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