台薩決議文生效 台灣4項貨品2027免關稅

2018-02-03 12:03 中央社 台北3日電



台薩宏自由貿易協定執委會去年簽署4項決議文，今天生效。其中台灣對薩爾瓦多出口的果凍、蘆薈汁及膠帶等4項貨品，將分10年調降關稅，2027年起將全面零關稅。

台薩（薩爾瓦多）宏（宏都拉斯）自由貿易協定執行委員會會議去年8月底召開，宏都拉斯代表團因颶風因素，無法參加會議，會中由台薩雙邊進行，簽署第10至13號4項決議文，今天生效。

經濟部貿易局今天發布新聞稿指出，決議文內容包括，薩爾瓦多同意將台灣出口的果凍、蘆薈汁及膠帶等3類產品（4項貨品），由原先5%至15%不等的關稅，分10年調降，預計2027年起將全面零關稅。未來零關稅後，台灣產品將更具競爭力。

另一方面，台灣同意增加薩爾瓦多粗精糖進口台灣配額為每年8萬公噸，精糖每年1萬公噸維持不變；薩爾瓦多天然蜜及乾橙降為零關稅，另外每年提供薩爾瓦多乾芭蕉、乾香蕉、乾鳳梨及乾芒果進口台灣共1000公斤的免關稅配額。

經濟部貿易局指出，薩爾瓦多是台灣的農、漁產品主要來源國之一；台薩宏自由貿易協定（FTA）於2007年5月7日簽署，台薩部分於2008年3月1日生效，迄今已實施近10年。

台灣對薩爾瓦多出口從2007年7100萬美元（約新台幣20.8億元），至2017年已增加為1億6215萬美元（約新台幣47.5億元），成長幅度128%；薩爾瓦多也是台灣蔗糖第5大來源國。