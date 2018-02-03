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柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全他的心願

福海2支示範風機 限期3月底前完工

2018-02-03 11:36中央社 台北3日電

離岸風電示範風場福海申請2支示範機組展延，經濟部能源局經閉門會議決定不予通過，限期3月底前完工，如果未能完成，示範風場資格恐被取消，併網容量將開放給潛力場址遴選。

能源局1月17日召開閉門會議，討論福海2支示範風機展延案，這是福海送出的第3次展延申請計畫，但決議不予展延，並要求福海提出限期改善，3月底前應建置好2支4MW示範風機。

能源局官員對中央社記者表示，福海示範機組應於3月底前完工，否則當初跟著籌設許可而有的新台幣7500萬元獎勵金可能會全數沒收。

福海示範風場的環境影響評估審查，經3次小組審查都未通過，9日將闖關環評大會，能源局官員指出，示範機組如果沒在期限內完成，後面的示範風場獎勵資格會跟著取消，能源局保留的併網容量232MW，留待今年潛力場址第一階段遴選供其他離岸風電開發商爭取。

另外一家示範風場海洋示範機組已於西元2016年10月完工、去年4月開始商轉，依規定示範風場須於2020年底完工，但能源局表示，海洋正在努力提前順利運轉，不希望因工期逼近截止期限，而影響融資貸款等財務規劃。

另外，台電的第一期示範風場計畫，經4次流標後，日前開標僅由比利時商楊德諾及日商日立公司聯合承攬，預算金額249.9億元，單支風機規格為5.2MW，預計6日召開評審會議。

據能源局公布風力發電4年計畫，2020年離岸風電應達成520MW目標，由海洋128MW、福海120MW、台電110MW，總共建置358MW，加上部分潛力場址風場提前於2020年遴選0.5GW，力拚2020年順利達標。

再生能源發展條例中訂定出的風力發電離岸示範系統獎勵辦法，鼓勵業者設置離岸示範風場，評選出的3案，提供共4架示範離岸風力機組各50%的設置補助費用；經辦法評選，分別由海洋、福海及台電獲示範風場獎勵資格。

離岸風電台電
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