勞退新制基金收益數 去年創史上新高

2018-02-03 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



勞動基金局昨天公布去年整體收益，每名勞工可望平均分配到1萬2600元，是勞退新制史上發出的最大紅包。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節將近，勞動基金局昨天公布去年整體收益，其中攸關一千一百十六萬名勞工的勞退新制基金，去年收益比前年成長超過兩倍，收益率達百分之七點九三，收益數高達一四○七億元，收益數創下史上新高，每名勞工可望平均分配到一萬二六○○元，是勞退新制史上發出的最大紅包。

勞退新制二○○五年上路，不管勞工是正職或兼職，雇主每月得幫勞工提撥薪資百分之六到勞工個人專戶中，勞工可自行決定是否再提撥，最高再提撥百分之六。勞工個人專戶累計的基金由勞動基金運用局投資運用，每年分配盈虧到勞工帳戶，勞工最快六十歲退休或死亡時才能領回。

勞動基金運用局副局長劉麗茹昨天說明，去年景氣溫和復甦，整體金融市場走揚，勞動基金收益不錯，去年勞動基金整體收益達二七六五億元，創下最高紀錄，收益率也達百分之七點六二。

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其中攸關千萬名勞退新制基金，收益率達七點九三，是史上第二高，收益數則創新高。

若是勞退新制帳戶餘額達一百萬元，以百分之七點九三估算，約可分到近八萬元，以此類推。前年有名勞工帳戶餘額高達一千多萬元，拿到最大紅包八十萬；去年勞工最高分紅可望到達一百萬元。

勞保局表示，實際分配數仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等，每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而論，勞退新制分配收益將在三月起入帳，勞工可在三月六日查詢帳戶。