「天使」注資新創 上限增至千萬

2018-02-03 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



為了讓新創順利度過資金難關，國發基金管理會本周通過創業天使投資方案的精進計畫，確立五大改善方向，除將投資上限500萬元放寬至1,000萬元，更降低審議同意門檻至二分之一。

2013年上路的創業天使計畫匡列10億元的額度將用罄，國發基金管理會去年3月通過創業天使投資方案，同樣匡列10億元，並將原本「補助」性質改為「投資」，預計以此銜接創業天使計畫；希望藉由與天使投資人共同投資，並提供新創企業創立初期營運資金，達到扶植風險性較高新創企業目的。

國發基金持續研擬天使投資方案的精進計畫，盼能增加誘因，終在本周確定五大改善方向；一是天使投資方案將延伸觸角、積極開拓案源，二是投資金額上限自500萬元放寬至1,000萬元，三為提供更優惠的買回機制作為激勵措施。

天使投資方案原本就訂有買回機制，可用三倍的價格優先購買國發基金持有股份，這次精進方案將三倍降至1.5倍，可提高誘因、有效鼓勵新創事業。

第四、將提高「搭配比例」。原本國發基金的投資原則是一比一，也就是國發基金投資和天使投資人投資比例相等，不，日後天使投資方案可依地區、產業、經營團隊來訂定不同的共同搭配投資比例，若評估認為該地區、產業應給予更多鼓勵，或是經營團隊組成相當具有潛力，可以多投資一些。

第五點是此次精進方案的重大變革，將審議同意門檻由三分之二降至二分之一，而有利害關係的申請案，也適度降低同意門檻，不再是「一票否決」。