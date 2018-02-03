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台灣投資自由度大退步 掉至第13名

2018-02-03 01:05經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

美國智庫傳統基金會與華爾街日報昨（2）日共同發布「2018經濟自由度指數」，我國...
美國智庫傳統基金會與華爾街日報昨（2）日共同發布「2018經濟自由度指數」，我國在186個經濟體中排名第13名，較去年微幅下滑二名，而各指標退步最多的是「投資自由」。 報系資料照
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美國智庫傳統基金會與華爾街日報昨（2）日共同發布「2018經濟自由度指數」，我國在186個經濟體中排名第13名，較去年微幅下滑二名，而各指標退步最多的是「投資自由」。

2018經濟自由度指數調查期間為2016年7月至2017年6月，共有法規制度、政府規模、監管效率及市場開放四大面向，涵蓋財產權、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由等12項指標。

經濟日報提供
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台灣在全球經濟自由度排名第13，在亞太地區排名第五，前四名依序是香港、新加坡、紐、澳；我國表現領先於第18名的美國、第27名的韓國以及第30名的日本。

觀察台灣各指標變動狀況，本次進步最多的指標是「財政健全」，進步7.1分；退步最多的是「投資自由」，退步5分。

國發會參事林志憲說明，投資自由內容包含土地取得限制、業別投資限制、外匯及資本管制等，儘管此指標表現不甚亮眼，但去年9月起，政院陸續啟動改善「五缺」會議以及「加速投資台灣專案會議」，相信明年在投資自由這項指標，分數會有顯著的躍進。

林志憲舉例，我國對僑外投資採負面表列，經濟部投審會已經在研議鬆綁，且經濟部已完成《外國人投資條例》與《華僑回國投資條例》修正草案預告，朝向「原則事後申報，例外事先核准」的方向修正，是很大的進展。

12項評比指標中，分數愈高代表自由度愈高，80分至100分評為「自由」，我國達此等級者共六項指標，包括經商自由、財政健全、政府支出、貿易自由、財產權及貨幣自由；除了「勞動自由」僅 54.9分、被評為「較不自由」，其餘指標均在「大部分自由」、「中等自由」的區間。

對於我國在「勞動自由」表現最差，林志憲說明，台灣的勞動政策出發點是充分保障勞工權益，因此在勞動自由這項指標，就沒辦法拿到高分。

經濟部國發會華爾街
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