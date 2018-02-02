35歲月收入5萬元 聽專家建議也能在65歲退休

2018-02-02 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



示意圖。摩根投信執行董事劉玲君表示，摩根投信今年針對基金定期定額投資人調查發現，目前退休準備資金落在101萬至500萬元的比重最高。聯合報系資料照 分享 facebook

在市場好轉與退休意識提高之下，今年民眾的退休準備金較過去有明顯的進步，摩根投信執行董事劉玲君表示，摩根投信今年針對基金定期定額投資人調查發現，目前退休準備資金落在101萬至500萬元的比重最高，為36.7%。

其次是501萬元至1000萬這個區間，有22.4%的投資人達到此水準，且統計現階段退休準備資金超過500萬元的投資人比重，上升至逾四成的水準，比起去年僅38%水位高出5.5個百分點。

民眾常把退休規劃想得太難，事實上若能即早開始準備，每月只要投入10%薪資，經過時間複利累積，到了屆退之時也能輕鬆養大自己的退休資金。

為了讓民眾能更清楚知道自己的退休準備進度是否足夠，摩根投信專為台灣民眾設計了一套「退休進度檢查表」，該檢查表已加計每年1%通膨率與台灣的勞保制度，民眾可根據自己目前年齡和月薪，以及預計退休年齡，試算出自己還有多少退休金缺口待補足。

劉玲君解釋，若以現年35歲、每月收入5萬元，希望能在65歲退休的民眾為例，目前只要手邊有20萬的退休準備金，搭配每月撥出薪資的10%，也就是約5000元的資金，有紀律且持續不斷地投資於年化報酬率4.5%的金融商品至65歲，所累積的退休資金加上勞保年金，即可滿足退休後30年的生活支出。

建議尚未跨出存退休金第一步的民眾，不妨透過定期定額投資基金做為退休金的規劃，不僅可運用長期平均法攤平成本，更可達強迫儲蓄效果；期間若有多出的年終、分紅獎金等餘裕，還可加碼單筆投資於當時趨勢看升的標的，讓財富累積更輕鬆有效率，一步步向退休準備金目標邁進。