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三大產業退休後最愛理財 持續養大退休金

2018-02-02 22:11經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

時間即將進入農曆新年，多數上班族年終入袋，犒賞自己之外，是否想過退休後若沒有薪資等資金活水時，該如何利用手上的退休資金？摩根投信指出，根據摩根退休快樂指數調查，資訊科技業、金融業與專業人員這三大產業的上班族，多數人認為退休後不能單單死守現有退休資產，應持續穩健投資，將穩當獲利作為休後主要生活費來源。

進一步分析摩根退休快樂指數全台調查結果，將投資理財作為退休後主要生活費的比重，以資訊科技電子業的53.3%最高，第二名是金融業50.8%，再來為專業人員，比重剛好在50%。

調查也發現，由於這群人對於退休後的生活費來源較有想法，即使退休，也會尋找適合退休族的投資理財標的與方式，所獲得的退休快樂指數分數也相較其它產業上班族來得高，依序為資訊科技電子業66.2分、金融業67.5分，與專業人員的69.6分。

其中，專業人員與金融業的退休快樂指數是八大產業中的冠亞軍，這兩個產業都有一項共同特性：對於退休後的資金運用，並非只靠「吃老本」，而是透過投資來活化退休資產，由此更加突顯退休後投資理財的重要性，退休後並非只能守住工作階段儲備的退休資金，而是應該將該筆資金投資於適當的穩健資產，主動替自己打造退休現金流。

摩根投信執行董事劉玲君表示，目前最知名的退休資金使用配置就是「4%法則」，當資金使用與投資並進，可確保退休後不怕長壽風險導致資金不足困境。簡單來說，「4%法則」意謂退休本金做好通膨調整後持續投資，而在提取退休金時，亦需嚴守退休後每年從總資產中提領4%的法則，如此一來，透過持續投資及4%資金提取，不論退休後還有多長的時間，該筆退休資金能達到用之不竭目的。

劉玲君強調，從數據來看，除了事前準備，退休後持續投資也同樣重要，假設民眾退休後每年從總資產中提領4%花用，但若採取過度保守的投資方式，在通膨以及退休後持續花費之下，可能會出現資金提早用完的風險；另一個風險則是萬一退休初期面臨市場下跌，不僅無法維持每年4%年提領率，還會快速消耗本金。

因此，與其每年固守靜態投資組合與年提領率，不妨以股債配置的穩健操作方式，隨著環境改變而調整，該操作策略更能反映當年齡增長時的花費轉變，同時也考量到萬一市場下跌時，民眾會傾向少花一點、市場復甦時多花一點等人性因素。

若不想費心跟著市場調整投資組合，建議多重資產策略也是相當適合退休後打造資金活水的方式，特別是多重資產囊括各類股債等標的，還有收益性質標的作為下檔保護，搭配部分趨勢看升的股票資產，有助打造退休後的現金流，讓民眾無憂慮享受退休後的第二人生。

退休金摩根投信
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