離岸風電示範獎勵 福海喪失資格

2018-02-02 21:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



離岸風力發電已邁入第二階段「潛力廠址」遴選作業，但第一階段「示範獎勵」的三個風場中，福海示範風場幾乎確定出局。經濟部能源局表示，福海必須在3月底前完成二座各4MW（百萬瓦）的示範風機，並運轉送電。官員直言，「除非有小叮噹、鋼鐵人，不然應該是不可能了。」

根據經濟部規劃，離岸風電分為「示範獎勵」、「潛力場址」、「區塊開發」三階段，經濟部今年1月已公布第二階段「潛力場址」的遴選辦法。

至於第一階段「示範獎勵」，上緯於苗栗外海建置兩支離岸風機，去年4月已拿到電業執照，台電歷經四度流標，終於在上月成功標出，預計2020年底接受調度。

福海去年拿到示範風機施工許可，但遲未動工，並三度申請展延，能源局表示，已駁回福海申請，並要求限期改善，3月底前二座示範風機須運轉送電。

不過，風場施工期多在東北季風較弱的夏天，在台灣冬天設置離岸風機幾乎是不可能的任務，官員直說：「除非有小叮噹、鋼鐵人，不然應該是不可能了。」

能源局表示，限期改善公文預計下周一、二送達，福海示範機組若3月底前未完工，獲得的7,500萬元獎勵金，不排除全數收回。

由於離岸風電已進入第二階段「潛力場址」，能源局表示，潛力場址的申請裝置容量、環評進度，都遠超過福海，福海風場已失去示範意義。

福海示範風場環評經過三次小組審查都未通過，彰化區漁會更到審查現場場表達反對；環評大會下周五將再次審查。能源局表示，福海示範風機若無法在3月底前完工，示範風場獎勵資格就會一併被取消，保留的併網容量將納入今年「潛力場址」遴選。