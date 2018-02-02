經濟部加碼補助地熱鑽探 每案補助上限提高至1億元

2018-02-02 20:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



加速推動地熱發電，經濟部能源局加碼補助金額，每案補助金額上限由5,000萬元提高至1億元，並取消總裝置容量500瓩的門檻限制，且若探勘發現無開發可行性，還可請領獎勵費用。

能源局表示，台灣傳統地熱區共有27處，其中大屯山、清水、土場、廬山、知本、金崙、瑞穗七處具較高地熱發電潛能，推估共有730MW（百萬瓦）發電潛能。

能源局預告修正「地熱能發電系統示範獎勵辦法」，將獎勵金額上限由5,000萬元提升至1億元，並取消總裝置容量500瓩以上、單孔探勘深度1,000公尺的限制。

能源局表示，過去裝置容量500瓩的門檻，因開發規模大，業者風險較高，修正獎勵辦法鼓勵業者從小規模開始，以期未來發展出更大規模的地熱電廠。

另外，原先申請資格為電業籌備創設者，本次修正更開放自用發電設備業、團體或自然人都可申請；當地熱探勘完成後，如經評估無地熱發電開發可行性，水泥封井後可請領獎勵費用，藉此分攤業者初期開發的風險。

地熱發電為再生能源，但不同於太陽光電與風力發電，地熱發電可24小時發電，屬基載能源。台電地熱探勘去年底於綠島動工，預計2019年底完工，裝置容量200瓩；中油去年底宣布，今年將投入大屯山地熱開發。