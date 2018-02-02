明泰搶攻5G及車聯網 獲經濟部2專案補助

2018-02-02 19:56 中央社 台北2日電



明泰科技董事長李中旺。聯合報系資料照 分享 facebook

明泰科技今天舉行尾牙，董事長李中旺宣示，今年將「以行動通信為核心」搶攻5G與車聯網商機，並透露已獲得經濟部2個專案補助。

李中旺表示，期許明泰今年在交換機、毫米波射頻技術、光纖網路、攝相機、行動通信基地台以及Wi-Fi技術等各項網路通訊應用上大有斬獲。

李中旺指出，「以行動通信為核心」的發展計畫就是融合雲運算、高速交換機、無線網路、物聯網和車用電子等技術到行動通信的用戶端設備上，並從此輻射到電信局端與資料中心的交換器設備中，這是自電話發明超過100年來，網通產業首度有機會進軍電信局端的大好機會。

明泰表示，以「以行動通信為核心」的計畫已獲得經濟部出資補助「雲接入網Cloud-RAN」與車聯網中的「雷達及影像感測融合技術」2個專案；目前「雲接入網Cloud-RAN」已經有初步規模，未來包括無人機、自駕車以及先進駕駛輔助系統(ADAS)所需的人工智慧小型邊緣運算，都可以透過雲接入網快速運作。

至於車聯網中的「雷達及影像感測融合技術」則整合了攝相機對影像的感知，以及毫米波雷達對物體、速度跟距離的感知，讓汽車安全駕駛沒有死角，現今明泰的毫米波雷達產品已導入一般大眾的乘用車中。

李中旺今天在尾牙中巧扮財神爺，每人發放新台幣1萬元紅包，他說，1萬元獎金主要是感謝同仁過去的努力，也希望大家感受公司的溫暖，一起攜手努力，共同迎接5G新時代的來臨，並再創高峰。（編輯：張均懋）