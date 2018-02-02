今年拚地熱發電第一案 經濟部修正地熱示範獎勵辦法

2018-02-02 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台灣地熱發電量至今仍「掛蛋」，經濟部能源局今天表示，考量到地熱發電風險高，預告修正「地熱能發電系統示範獎勵辦法」。不僅補助金額拉高到一億，申請門檻也降低，同時協助分攤業者探勘風險，就算業者探勘後發現沒有開發可行性，也可以選擇封井並領取獎勵費用。

地熱發電列為台灣能源轉型目標之一，不過清水地熱發電失敗後，至今地熱發電量仍掛蛋，而地熱發電示範獎勵辦法過去也幾乎沒有業者成功申請。不過，經濟部日前喊出「希望今年能夠拚出第一案地熱發電完工」。

經濟部能源局能技組長陳崇憲今天說，為此與地熱業者開過多次會，聽取業者意見，這次也「從善如流」作出改變。

陳崇憲指出，地熱發電不像是風力發電或太陽光電，「可以光用眼睛看就可以知道資源豐不豐富」，一定要探勘才知道資源蘊含量。不過，地熱發電「最大的風險也是在探勘」，不僅費用高，也有可能探勘後發現沒有資源。因此目前的確有業者對探勘較猶豫，或是偏好從小規模開始探勘，確定資源蘊含量後再開發大規模。

陳崇憲說，因此，這次修正把申請補助門檻降低，刪除「須設置總裝置容量500瓩以上」及「單孔探勘深度1000公尺」限制，讓小案子也可以來申請。也修正獎勵申請資格，放寬到自用發電設備業、團體或自然人等也可申請。

陳崇憲指出，這次修正也納入「協助業者分攤風險」精神，就算業者探勘後評估沒有地熱發電開發可行性，也可以全井水泥固封後請領獎勵費用。希望藉由這樣的機制，達到鼓勵業者多投入探勘。

陳崇憲表示，獎勵金額上限也由5000萬元提升至一億元，不過政府獎勵金額不超過申請案總投入金額五成。

能源局表示，根據以往探勘與普查資料，台灣傳統地熱區共計27處，其中大屯山、清水、土場、廬山、知本、金崙、瑞穗等7處，具較高地熱發電潛能，推估總共約有730MW發電潛能。