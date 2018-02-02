台泥宣布實施庫藏股 買回6,000張股票獎勵員工

2018-02-02 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



台泥宣布實施庫藏股，買回6,000張股票獎勵員工。聯合報系資料照 分享 facebook

水泥龍頭台泥（1101）2日宣布實施庫藏股，預計自2月5日至4月3日，以每股26.53元到56.63元區間，自集中市場買回自家6,000張股票，占發行股分總數的0.14%。

台泥表示，此次實施庫藏股，目的為激勵員工士氣及提昇員工向心力，買回股份將轉讓予員工，未來會依照員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標準，訂定員工受讓股分。台泥股價2日收37.9元，以平盤作收。