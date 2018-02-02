親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

影／太平山清晨下雪了！全台連凍5天到周三

濁水溪防制揚塵3年計畫 首期砸1.6億

2018-02-02 18:13中央社 台北2日電

經濟部水利署今天在雲林召開說明會，就防制濁水溪揚塵說明3年執行計畫，今年度預計投入新台幣1.6億元，擴大抑制產生揚塵裸露面積共計2000公頃。

經濟部水利署長賴建信今天率第四河川局官員，至雲林縣崙背鄉召開「濁水溪河川揚塵防治後續推動說明會」，向當地鄉親、民意代表及NGO團體說明水利署針對有效防制濁水溪揚塵研提3年執行計畫。

水利署表示，執行計畫將自今年度起分階段推動，今年預計投入1.6億元擴大抑制產生揚塵裸露地面積共2000公頃，範圍由溪州大橋至出海口共計25公里，包括中低灘地的揚塵潛勢區域約1200公頃，高灘地則約800公頃，規劃在9月汛期末立即進場布署施作。

中低灘地部分，規劃執行水覆蓋300公頃、綠覆蓋50公頃、防塵網覆蓋500公頃、河道整理50公頃及噴灑三仙膠、灑水等緊急應變抑塵措施300公頃；高灘地的800公頃裸露地，因多由農民長年耕作，較不易產生揚塵，將視需要以灑水或三仙膠應變措施防制。

針對民眾在說明會中建議河川公地開放申請使用應要求不可造成揚塵問題，水利署說明，「河川區域公地使用許可書」明定許可使用人應配合協助辦理相關揚塵抑制，並配合當地環保機關採取環保防制措施，東北季風盛行期間進行翻土整地作業時，也必須配合執行相關防制揚塵措施，水利署將偕同環保單位進行聯合稽查。

濁水溪揚塵為季節自然現象，台灣秋冬東北季風季節，因河川水位降低造成河床裸露，揚塵機率大增。

水利署環保經濟部
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

「天使」注資新創 上限增至千萬

2018-02-03 01:09

創業天使計畫 環保綠能案通過率逾20%

2018-02-03 01:09

勞退新制基金收益數 去年創史上新高

2018-02-03 00:13

35歲月收入5萬元 聽專家建議也能在65歲退休

2018-02-02 22:19

台泥宣布實施庫藏股 買回6,000張股票獎勵員工

2018-02-02 18:28

兩大房仲開戰！永慶控侵害專利 信義也將提告

2018-02-02 17:27

勞退大紅包史上新高 每人12600元

2018-02-02 14:32

去年勞動基金大賺2552億 史上最高

2018-02-02 14:26

大同百年首位女董座 林郭文艷面臨4挑戰

2018-02-02 14:25

我經濟自由度全球13 財政健全進步 投資自由退步

2018-02-02 14:25

肥料購買E化 揪業者A補貼

2018-02-02 14:23

經部攜手CIP 推第三方檢測驗證機制

2018-02-02 13:10

勞動基金投資去年大豐收 收益2,552億元歷史新高

2018-02-02 12:11

汽油下周每公升估調降0.2元 柴油降0.1元

2018-02-02 12:08

勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08

影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58

我國經濟自由度排名全球13 「投資自由」退步最多

2018-02-02 11:27

口拙的自律書生楊金龍 史上最弱勢總裁

2018-02-02 09:41

張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛

2018-02-01 09:47

專訪／TVBS董事長張孝威40年職涯 經歷九次轉職

2018-01-31 10:22

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08
看更多

熱門文章

勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08

利率低買房更划算？五年級生vs.七年級生哪個世代買房更便宜？

2018-02-02 08:54

郭台銘：投資台灣年輕人經費無上限

2018-02-02 11:16

影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58

價變貴量又沒變多...夜市人潮減 店租大滑落

2018-02-02 09:49

花旗30萬卡友遭超收 顧立雄：罰250萬已是上限

2018-02-02 12:04

近十年房價 原來桃園漲勢最驚人

2018-02-02 10:45

35歲月收入5萬元 聽專家建議也能在65歲退休

2018-02-02 22:19

比特幣是否泡沫化？ 施俊吉：可能是史上最大泡沫

2018-02-02 14:41

兩大房仲開戰！永慶控侵害專利 信義也將提告

2018-02-02 17:27

勞退大紅包史上新高 每人12600元

2018-02-02 14:32

鴻海集團AI研究加速 五年拚在台投資百億元

2018-02-02 10:40

台泥宣布實施庫藏股 買回6,000張股票獎勵員工

2018-02-02 18:28

蘋果財報 看見5亮點2隱憂

2018-02-02 14:25

比特幣是否會崩盤？ 施俊吉這麼說

2018-02-02 12:43

蘋果去年第4季稱霸 靠iPhone X勝三星

2018-02-02 17:22

比特大陸傳來台挖角 工研院：危機也是轉機

2018-02-02 13:49

鴻海集團AI實驗室成立 郭董特助胡國輝開場

2018-02-02 10:44

大同百年首位女董座 林郭文艷面臨4挑戰

2018-02-02 14:25

鴻海號召AI人才 郭台銘引用李開復看法

2018-02-02 12:54

創意今年成長估超越台積電 比特幣保守

2018-02-02 17:07

去年勞動基金大賺2552億 史上最高

2018-02-02 14:26

新款蘋機降成本 可成、華通、台光電吃補

2018-02-02 14:25

iPhone X之後 庫克：正規劃下個十年

2018-02-02 11:03

ApplePay被盜綁？國泰銀：重覆發送舊資料失誤

2018-02-02 18:47

網通大廠明泰發萬元紅包 李中旺：全力搶5G商機

2018-02-02 20:29

郭台銘挺員工深造 成就「鴻海之子」

2018-02-03 01:09

麥當勞刷卡行動支付 5日起在北市適用

2018-02-02 13:17

鴻海衝AI／富士康之子 張宗堯吸睛

2018-02-02 14:25

花旗出包罰250萬元太輕？顧立雄：已達懲處上限

2018-02-02 12:15

醫療數據共享 郭董點名段行建分享

2018-02-02 14:40

勞動基金投資去年大豐收 收益2,552億元歷史新高

2018-02-02 12:11

華邦去年獲利攀17年高 有雙成長引擎

2018-02-02 17:10

日圓貶值逾1% 後續恐再貶至115價位

2018-02-02 21:18

電競監視器 去年出貨大增80%

2018-02-02 14:25

央行兩措施打炒匯 金管會尊重

2018-02-02 13:09

新航將開啟墨爾本-威靈頓之間的航班服務

2018-02-02 17:10

鴻海工業互聯網AI應用實驗室成立記者會

2018-02-02 11:44

因應比特幣風潮 金研院研討數位貨幣

2018-02-02 11:56

我國經濟自由度排名全球13 「投資自由」退步最多

2018-02-02 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top