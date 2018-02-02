濁水溪防制揚塵3年計畫 首期砸1.6億

2018-02-02 18:13 中央社 台北2日電



經濟部水利署今天在雲林召開說明會，就防制濁水溪揚塵說明3年執行計畫，今年度預計投入新台幣1.6億元，擴大抑制產生揚塵裸露面積共計2000公頃。

經濟部水利署長賴建信今天率第四河川局官員，至雲林縣崙背鄉召開「濁水溪河川揚塵防治後續推動說明會」，向當地鄉親、民意代表及NGO團體說明水利署針對有效防制濁水溪揚塵研提3年執行計畫。

水利署表示，執行計畫將自今年度起分階段推動，今年預計投入1.6億元擴大抑制產生揚塵裸露地面積共2000公頃，範圍由溪州大橋至出海口共計25公里，包括中低灘地的揚塵潛勢區域約1200公頃，高灘地則約800公頃，規劃在9月汛期末立即進場布署施作。

中低灘地部分，規劃執行水覆蓋300公頃、綠覆蓋50公頃、防塵網覆蓋500公頃、河道整理50公頃及噴灑三仙膠、灑水等緊急應變抑塵措施300公頃；高灘地的800公頃裸露地，因多由農民長年耕作，較不易產生揚塵，將視需要以灑水或三仙膠應變措施防制。

針對民眾在說明會中建議河川公地開放申請使用應要求不可造成揚塵問題，水利署說明，「河川區域公地使用許可書」明定許可使用人應配合協助辦理相關揚塵抑制，並配合當地環保機關採取環保防制措施，東北季風盛行期間進行翻土整地作業時，也必須配合執行相關防制揚塵措施，水利署將偕同環保單位進行聯合稽查。

濁水溪揚塵為季節自然現象，台灣秋冬東北季風季節，因河川水位降低造成河床裸露，揚塵機率大增。