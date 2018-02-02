地熱發電補助上限加碼 衝上億元

2018-02-02 17:36 中央社 台北2日電



落實非核家園，經濟部能源局預定2025年地熱發電裝置容量應達200MW，為了開發台灣730MW的地熱潛能，能源局修正示範獎勵辦法，提高每案補助金額最高達1億元，今年目標為2MW。

經濟部能源局1月31日公告修正「地熱能發電系統示範獎勵辦法」，每案補助獎勵金額上限從新台幣5000萬元提高至1億元，並取消總裝置容量500瓩（kw）以上等限制；如果探勘後發現沒有發電可行性，封井後仍然可以申請獎勵費用，鼓勵業者投入地熱開發。

經濟部能源局表示，此次辦法修正，自用發電設備業、團體或自然人都可以申請，也刪除過去限制單孔探勘深度1000公尺的限制。

經濟部能源局指出，根據過往探勘資料，台灣傳統地熱區共有27處，其中大屯山、清水、土場、廬山、知本、金崙及瑞穗等7處，具備較高地熱發電潛能，推估有730MW的發電潛能。

經濟部能源局官員告訴中央社記者，由於過去500kw規模較大，對於要投入的業者而言，風險過高，修正相關辦法是希望分攤業者開發的成本，鼓勵業者從小規模開始，未來成功之後，可能發展出更大規模的地熱電廠，目標是今年年底能夠達到2MW；國營事業如台電、中油如果投入地熱，也可以申請獎勵補助。

台電第一座地熱試驗探勘井，民國106年底於綠島動工，預計108年底前可以完成200瓩地熱發電機組，年發電量可望突破100萬度，估計一年可節省發電成本約800萬元；如果探勘工作順利，將再發展2000至4000瓩示範電廠。

中油董事長戴謙日前表示，台灣第一個正式開發地熱就是中油，民國65年時於宜蘭清水已經開鑿第一口地熱井，井深1503公尺；近幾年因應能源政策轉型，開始研究取熱不取水的新型地熱發電技術，計劃今年起投入大屯山地熱。

政府推動2025年非核家園政策，再生能源發電占比應提高至20%，裝置容量約為27GW，離岸風電約為5.5GW、太陽光電為20GW，地熱預計為200MW；估計到2025年，地熱發電可達13億度。相關修正條文預告60天內搜集相關意見後，擇期公告將直接實施。（編輯：張均懋）