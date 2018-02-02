兩大房仲開戰！永慶控侵害專利 信義也將提告

2018-02-02 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



永慶房屋今(2)日發布新聞稿表示，今日已委由律師向智慧財產法院提出專利訴訟，檢舉信義房屋在特定服務及網頁上涉嫌侵害永慶房屋專利。記者游智文／攝影 分享 facebook

永慶房屋今(2)日發布新聞稿表示，今日已委由律師向智慧財產法院提出專利訴訟，檢舉信義房屋在特定服務及網頁上涉嫌侵害永慶房屋專利，要求信義房屋立即停止相關不當行為，並求償1元及登報道歉。

接受永慶房屋委託的長江科技商務法律事務所律師表示，信義涉及侵害專利部分，為信義房屋官方網站，某項提供消費者的功能，背後所需的專利技術，與永慶所申請的專利技術高度類似，永慶觀察信義使用這項技術的服務功能已長達3、5個月。

長江科技商務法律事務所表示，永慶房屋投入龐大的資源在創新服務上，並從102年開始陸續針對永慶的創新與研發成果申請專利，信義房屋疑似便宜行事，未付出開發成本，涉嫌抄襲永慶的原創服務，違反智慧財產權之保護原創精神，造成市場不公平競爭，企業道德的淪喪，今日提告是為維護永慶房屋的權益。

信義房屋隨後提出三點聲明：

一、 對於永慶房屋涉嫌大量專利侵權，信義房屋原僅欲對其提出規勸，今則將依法提出專利訴訟，絕不寬怠。

二、 對於永慶房屋今日發布新聞稿之行為已涉嫌違反公平交易法，我方將循法律途徑提出訴訟，絕不姑息。

三、信義房屋向來注重創新研發，並尊重智慧財產權，目前有效專利數為房仲業者之冠。