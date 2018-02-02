經濟自由度排名降 國發會：明年會進步

2018-02-02 17:06 中央社 台北2日電



「2018經濟自由度指數」評比，台灣倒退2名排名第13名，國發會今天表示，評比期間是從2016年7月至2017年6月，還未反映加速投資台灣政策成果，明年排名有信心會進步。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報共同發布「2018經濟自由度指數」，台灣在186個經濟體中排名第13名，較去年下滑2名，但總體得分為76.6分，仍較去年進步0.1分，其中財政健全進步最大，投資自由度則退步最多。

國家發展委員會法制協調中心參事林志憲表示，跟去年相比，英國、丹麥、冰島3個國家竄到台灣前面，智利則從10名掉到20名，台灣總排名第13名，在亞洲地區則排名第5名，僅次於香港、新加坡、紐西蘭、澳洲，至於像是南韓、美國、日本、中國都在台灣後面。

林志憲說，台灣排名比去年的確下降，這是事實，不過政府透過2017年9月27日啟動「加速投資台灣專案會議」，由行政院長賴清德主持，透過各次專案會議的召開，確實解決企業投資遭遇的困難，並有相當具體成果，但是這次評比調查期間為2016年7月至2017年6月，因此無法反映近來政策成果。

林志憲指出，像是推動排除企業投資五缺障礙、強化招商中心功能並調整組織架構、促進僑外資來台投資、優化新創事業投資環境、法規鬆綁等多項政策，成果絕對會反映在明年評比上，排名會再進步，國發會後續的工作就是把改革重點如實跟美國智庫傳統基金會溝通、告知。

2018經濟自由度指數12項評比指標中，台灣表現最佳的「自由」等級分，有6項指標，包括經商自由（93.2分）、財政健全（90.8分）、政府支出（90.4分）、貿易自由（86.2分）、財產權（84.3分）及貨幣自由（83.3分）；表現「較不自由」指標是勞動自由（54.9分）。若跟去年相比，進步最多的指標是財政健全，進步7.1分；退步最多的是投資自由，退步5分。

2018經濟自由度指數調查期間為2016年7月至2017年6月，以法規制度、政府規模、監管效率及市場開放等4大面向，以及12項指標，包括財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由，參考國際貨幣基金（IMF）等相關報告進行評比。