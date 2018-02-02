親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

假的！ 羽絨、膠水絨分不清 這樣挑才對

獨／放寵物箱也不行？黃鐙輝帶牠上高鐵遭拒

經濟自由度排名降 國發會：明年會進步

2018-02-02 17:06中央社 台北2日電

「2018經濟自由度指數」評比，台灣倒退2名排名第13名，國發會今天表示，評比期間是從2016年7月至2017年6月，還未反映加速投資台灣政策成果，明年排名有信心會進步。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報共同發布「2018經濟自由度指數」，台灣在186個經濟體中排名第13名，較去年下滑2名，但總體得分為76.6分，仍較去年進步0.1分，其中財政健全進步最大，投資自由度則退步最多。

國家發展委員會法制協調中心參事林志憲表示，跟去年相比，英國、丹麥、冰島3個國家竄到台灣前面，智利則從10名掉到20名，台灣總排名第13名，在亞洲地區則排名第5名，僅次於香港、新加坡、紐西蘭、澳洲，至於像是南韓、美國、日本、中國都在台灣後面。

林志憲說，台灣排名比去年的確下降，這是事實，不過政府透過2017年9月27日啟動「加速投資台灣專案會議」，由行政院長賴清德主持，透過各次專案會議的召開，確實解決企業投資遭遇的困難，並有相當具體成果，但是這次評比調查期間為2016年7月至2017年6月，因此無法反映近來政策成果。

林志憲指出，像是推動排除企業投資五缺障礙、強化招商中心功能並調整組織架構、促進僑外資來台投資、優化新創事業投資環境、法規鬆綁等多項政策，成果絕對會反映在明年評比上，排名會再進步，國發會後續的工作就是把改革重點如實跟美國智庫傳統基金會溝通、告知。

2018經濟自由度指數12項評比指標中，台灣表現最佳的「自由」等級分，有6項指標，包括經商自由（93.2分）、財政健全（90.8分）、政府支出（90.4分）、貿易自由（86.2分）、財產權（84.3分）及貨幣自由（83.3分）；表現「較不自由」指標是勞動自由（54.9分）。若跟去年相比，進步最多的指標是財政健全，進步7.1分；退步最多的是投資自由，退步5分。

2018經濟自由度指數調查期間為2016年7月至2017年6月，以法規制度、政府規模、監管效率及市場開放等4大面向，以及12項指標，包括財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由，參考國際貨幣基金（IMF）等相關報告進行評比。

國發會華爾街
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

勞退大紅包史上新高 每人12600元

2018-02-02 14:32

去年勞動基金大賺2552億 史上最高

2018-02-02 14:26

大同百年首位女董座 林郭文艷面臨4挑戰

2018-02-02 14:25

我經濟自由度全球13 財政健全進步 投資自由退步

2018-02-02 14:25

肥料購買E化 揪業者A補貼

2018-02-02 14:23

經部攜手CIP 推第三方檢測驗證機制

2018-02-02 13:10

勞動基金投資去年大豐收 收益2,552億元歷史新高

2018-02-02 12:11

汽油下周每公升估調降0.2元 柴油降0.1元

2018-02-02 12:08

勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08

影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58

我國經濟自由度排名全球13 「投資自由」退步最多

2018-02-02 11:27

口拙的自律書生楊金龍 史上最弱勢總裁

2018-02-02 09:41

歐亞動能強 PMI同步攀高

2018-02-02 01:51

政院解缺地 環評一年內准駁

2018-02-02 01:31

經部智造戰略 助中小企轉型

2018-02-02 01:30

台灣PMI連紅23月史上最長  後勁看蘋果

2018-02-02 00:13

王文淵：台塑企業下一步 邁入工業4.0

2018-02-01 22:07

第3天然氣接收站延誤 經濟部長：調度補缺口

2018-02-01 19:28

原能會：若環評沒過 核一可先做除役準備

2018-02-01 18:23

桃園煉油廠火警 中油初步調查：液位控制閥故障所致

2018-02-01 17:56

壞消息！美國對太陽能2.5GW免稅配額 採「先到先得」

2018-02-01 16:54

楊金龍任央行總裁：全力以赴

2018-02-01 16:30

林全無緣央行總裁 只因新舊閣揆「同框」太尷尬？

2018-02-01 16:13

事欣科美國國防訂單 今年開始出貨

2018-02-01 13:40

社會住宅上路 營建署：興辦成效2萬多戶

2018-02-01 13:31

賴揆：推動智慧機械 機械業已成兆元產業

2018-02-01 13:30

張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛

2018-02-01 09:47

專訪／TVBS董事長張孝威40年職涯 經歷九次轉職

2018-01-31 10:22

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08
看更多

熱門文章

勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08

花旗超收30萬客戶卡款 最長5年共3100萬

2018-02-01 23:33

比特大陸來台獵才 鎖定聯發科、晨星「門口搶人」

2018-02-02 00:51

郭台銘：投資台灣年輕人經費無上限

2018-02-02 11:16

花旗出包卡費多算 2種人會吃虧

2018-02-01 23:16

利率低買房更划算？五年級生vs.七年級生哪個世代買房更便宜？

2018-02-02 08:54

影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58

價變貴量又沒變多...夜市人潮減 店租大滑落

2018-02-02 09:49

花旗30萬卡友遭超收 顧立雄：罰250萬已是上限

2018-02-02 12:04

植牙怎麼列報綜所稅扣除額 官員告訴你

2018-02-01 19:32

近十年房價 原來桃園漲勢最驚人

2018-02-02 10:45

彰銀東莞回扣案 財政部：兩涉案主管兩大過免職

2018-02-01 21:28

楊金龍掌央行 面臨五挑戰

2018-02-02 01:03

五月天演唱會幕後英雄 周佑洋如何從搬運工拚到CEO

2018-02-02 00:51

鴻海集團AI研究加速 五年拚在台投資百億元

2018-02-02 10:40

挖礦熱磁吸／比特幣大漲 造就比特大陸

2018-02-02 01:24

比特幣是否泡沫化？ 施俊吉：可能是史上最大泡沫

2018-02-02 14:41

央行新總裁／楊金龍寡言 是個生物通

2018-02-02 01:04

楊金龍任央行總裁 渣打料台灣要升息了

2018-02-02 00:45

必應創造 演唱會最強幕後英雄

2018-02-02 00:50

趨勢觀察╱弱勢美元的警訊

2018-02-02 04:21

林郭文艷掌大同 戰市場派

2018-02-02 01:18

花旗超收卡款 金管會開罰

2018-02-02 00:28

公銀高層異動 傳有新一波

2018-02-02 00:28

台塑啟動轉型 進軍綠能

2018-02-02 01:48

挖礦熱磁吸／分紅緊箍咒 台企留才難

2018-02-02 01:24

比特幣是否會崩盤？ 施俊吉這麼說

2018-02-02 12:43

華碩調組織 拚智慧企業

2018-02-02 00:51

比特大陸傳來台挖角 工研院：危機也是轉機

2018-02-02 13:49

植牙屬醫療性質 才能列扣

2018-02-02 00:31

華碩新手機傳找代言 施崇棠：拭目以待

2018-02-01 21:21

擴大書審 純益率九折計稅

2018-02-02 00:31

鴻海集團AI實驗室成立 郭董特助胡國輝開場

2018-02-02 10:44

勞退大紅包史上新高 每人12600元

2018-02-02 14:32

王文淵：台塑企業下一步 邁入工業4.0

2018-02-01 22:07

兩大房仲開戰！永慶控侵害專利 信義也將提告

2018-02-02 17:27

AI下凡 炒熱邊緣運算

2018-02-02 00:01

蘋果財報 看見5亮點2隱憂

2018-02-02 14:25

鴻海號召AI人才 郭台銘引用李開復看法

2018-02-02 12:54

法遵、法務分立 行庫動作頻頻

2018-02-02 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top