永慶告信義侵害專利 求償1元並登報道歉

2018-02-02 17:35 中央社 台北2日電



永慶房屋今天委由律師正式向智慧財產法院提出專利訴訟，檢舉信義房屋在特定服務及網頁上涉嫌侵害永慶房屋專利，永慶要求信義停止不當行為，並求償1元及登報道歉。

接受永慶房屋委託訴訟的長江科技商務法律事務所表示，全案已進入司法程序，訴訟內容不便說明；但全案牽涉信義房屋官方網站上提供消費者的某項功能背後的專利技術，且永慶觀察到信義使用這項技術的服務功能，與永慶所申請的專利技術「高度類似」，時間長達3、5個月之久。

至於永慶是否曾針對信義使用這項「高度類似」的專利技術發出存證信函或律師信，律師事務所表示不清楚。

律師事務所指出，專利技術為公開訊息，一般廠商在開發自家相關產品所須使用的技術時都會先去查詢比對，注意避免觸法。

永慶房屋發布新聞稿表示，永慶房屋投入龐大的資源在創新服務上，並從2013年開始陸續針對永慶的創新與研發成果申請專利；信義房屋疑似便宜行事，未付出開發成本，涉嫌抄襲永慶的原創服務，完全違反智慧財產權保護原創精神，更造成市場不公平競爭，企業道德的淪喪，今天提告是為維護永慶房屋的權益。

永慶指出，2003年爆發SARS疫情，永慶率先推出「影音宅速配」服務，教育消費者「買屋前，先上網看屋」，之後更斥資打造「i智慧經紀人」及「iPad行動服務平台」，帶領產業邁向行動服務新時代。

去年，永慶更打造「i+智慧創新體驗館」運用最新的MR、VR等技術，提供領先全球的「買屋先體驗生活圈」的創新感受。(編輯：趙蔚蘭)