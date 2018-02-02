經部攜手CIP 推第三方檢測驗證機制

2018-02-02 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



經濟部標檢局規劃「第三方檢測驗證機制」，今（2）日也透過CIP資源與多家研發機構簽署合作備忘錄。標檢局長劉明忠表示，驗證包括三大方向專案驗證、海事保證鑑定、淨值調查，希望透過該報告，降低銀行業對離岸風電專案融資的風險及疑慮。

台灣推動離岸風電，帶動銀行業龐大綠色金融商機，而台灣發展第三方檢測驗證機制，也會透過哥本哈根基礎建設基金（CIP）在台離岸風電的場域，進行機制檢驗訓練。

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷表示，過去數月來，CIP創辦人暨經營團隊來回拜訪了超過30家國內銀行，以了解提供專案融資的意願，發現銀行端對真正的風險評估歷程不知從何下手，所以CIP配合響應標檢局號召，共同合作建立第三方驗證，以自身的融資真實案例深度解剖風險。

CIP 台灣區計畫財務長徐正穎也指出，目前已有超過20家銀行表示有興趣，但離岸風電的專案融資，若硬是要拿歐洲人的鞋子套在台灣人的腳上，咬了腳終究還是得脫下來，所以CIP和中國信託商業銀行攜手，共同打造符合在地實踐的融資架構。今日CIP也將透過自身案例在研討會上與各金融機構分享。

經濟部標檢局長劉明忠則表示，台灣擁有很好的背景環境，許多投資人都對風場有興趣，環保署已完成許多審查工作，經濟部也會做好遴選工作，即將進入大規模開發階段。而風場建置需要很大筆的資金，如3GW就要6,000億，不可能風力開發有錢，所以要透過銀行融資。

劉明忠指出，由於銀行過去沒有離岸風電經驗，希望了解國際上作法，也因此有今日的研討會。而第三方檢測驗證機制包括專案驗證、海事保證鑑定、淨值調查三大方向，都會根據國際規範有一套做法。

由於風場興建過程都需要一段時間建置，從第三方驗證還看時間約一至兩年，而標檢局作為第三方檢測單位，也會在監督驗證之後出具書面報告，讓銀行暸解才會有信心投融資。

【中央社／台北2日電】

鴻海集團總裁郭台銘表示，在台灣推動健康互聯網和健康大數據，資金不是問題，在美國也要推健康互聯網和健康大數據。

鴻海上午在土城總部舉辦健康互聯網與人工智慧應用對談，郭台銘親自出席，集團邀請創新工場創辦人李開復、鴻海集團旗下樂活養生健康事業次集團總經理吳良襄、現代基因測序之父范特爾（Craig Venter）、中研院院士楊泮池、台大代理校長郭大維、台大醫學院教授曾文毅等貴賓對談。

郭台銘致詞表示，他在醫療領域是外行，透過楊泮池牽線與范特爾聯繫，鼓勵將范特爾技術引進台灣，首先技術將放在台大癌醫中心。

談到失智症，郭台銘指出，若人活到一百歲，腦筋也要清楚，檢查腦部變化是關鍵，若大數據能提早分析解讀，活到一百歲才有意義。

他引述數據指出，目前全球失智症照顧相關費用超過2.5兆美元，健康互聯網對於檢測失智症有很大的關係。他引述李開復談話指出，大數據與醫療健康結合非常有用，要積極推動。

郭台銘表示，希望在台灣推動健康互聯網和健康大數據，在台灣有很多健檢大數據資料，集團對員工也已經進行多年。他指出資金不是問題，在美國也要推健康互聯網和健康大數據，因為鴻海集團在美國有不少員工。

談到健康大數據隱私問題，郭台銘指出，若研究健康大數據、進行健康檢查，採取匿名代號方式、或讓員工自己選擇，內部同仁大部分願意，員工採自願原則。他認為大數據應該要分享、才能分憂，沒有對錯問題。

丹麥哥本哈根建設基金（CIP）今天與智庫研究單位，簽署第三方檢測驗證機制合作備忘錄，將引進歐洲經驗，為台灣量身打造專案融資計畫；目前申請的風場將力拚潛力場址順利過關。

丹麥哥本哈根建設基金（CIP）今天上午在經濟部標準檢驗局的見證下，與台灣經濟研究院、中國驗船中心、金屬工業研究發展中心、台灣大電力研究試驗中心及船舶暨海洋產業研發中心，簽署第三方檢測驗證機制合作備忘錄（MOU）。

根據經濟部能源局公布辦法，CIP將爭取第一階段遴選風場場址，並希望在今年底可以順利取得電業籌設許可。CIP台灣區執行長侯奕愷（Jesper Holst）表示，未來政府雖然還有區塊開發階段，不過目前會先著眼於潛力場址的遴選，帶動本土產業國產化供應鏈。

經濟部標準檢驗局長劉明忠表示，台灣海峽是世界最好的風場，很多廠商都願意來台灣投資，透過第三方檢測驗證機構，包括專案驗證、海事工程擔保和盡職調查，這些都會根據國際規範來進行，幫助台灣銀行瞭解離岸風場經營可能的風險。

劉忠明表示，目前除了跟CIP簽署合作意向書外，先前也跟德商wpd達德能源集團簽署，包括陸域及海上風機；跟中鋼、力麗等開發商也正在洽談簽署事宜，劉忠明表示由於台灣技術尚未成熟，暫時不考慮全面法制化推動。

劉明忠初估，一個完整的第三方檢測驗證調查，「時間一到兩年跑不掉」；而離岸風場投資金額每千瓩（MW）需要新台幣200億元，台灣的潛力場址3GW估計就要6000億以上。

侯奕愷向媒體表示，今天簽署MOU後，未來將設立專案推動小組或是督導委員會，將第三方檢測驗證的結果，定期跟政府報告，並向銀行揭露，讓政府跟銀行都能瞭解風場開發實際的狀態。

侯奕愷認為，雖然CIP已經有在歐洲專案融資的經驗，不過台灣的風險狀況、極端氣候、法規等條件都跟歐洲不同，過去是「從零到一」，但是參考歐洲經驗，台灣不必從零開始，會透過第三方檢測驗證機制，為台灣量身打造適合的風場開發專案融資計畫。

侯奕愷指出，已經具有20年離岸風場經驗的歐洲，中小型約400MW的風場，調查至少需要5至6個月時間，參考國外經驗的台灣，頭幾例第三方檢測驗證申請專案融資，時間一定會比較久。

CIP目前申請2025年離岸風場潛力場址分別為27號彰芳及A區西島，以及與中鋼合作的29號風場，預計2019年底前融資若順利到位動工，第一座風場可望於2021年運轉。