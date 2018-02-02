大同百年首位女董座 林郭文艷面臨4挑戰

2018-02-02 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張義宮 ／台北報導



大同董事長林蔚山（右）昨請辭，由總經理林郭文艷接任（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大同（2371）董事長林蔚山昨（1）日在董事會請辭，由總經理林郭文艷接棒大同董事長，成為大同創業百年來首位女性董座；上任首日股市沒有捧場，開盤下滑，但逐漸回到平盤上下震盪。法人認為，短期內她將面臨市場派全力阻擋公司70億元現增案、有心人士於市場大量收購大同股票兩大挑戰；長線也要為大同本業能否出現新亮點，及眾多轉投資事業何時轉盈，新的挑戰全面來襲。

今年創業迎向百年企業的大同，林蔚山此時突然請辭，應與大同可藉此將林蔚山涉嫌通達案做切割，林郭文艷沒官司等包袱，可全力迎戰市場派。

林蔚山在董事會中辭任董事長及董事一職，被推舉為大同集團總裁；董事會並推選董事林郭文艷擔任大同董事長一職，總經理一職仍由林郭文艷兼任。

業界人士解讀，大同先前提出70億元現增案，但受林蔚山身陷通達案官司影響，可能遭主管機關退件，面對市場派可能伺機搶經營權，大同公司派亟需銀彈與市場派抗衡並投入新事業，林郭文艷此時全面接掌大同，將有助大同現增案過關，正面迎戰市場派。

華冠投顧副總經理劉彥良表示，展望未來，股東最想要的莫非是營運成長帶動股價，然後多發點股利。大同本業難有突破，重點只能在轉投資事業。

股市分析師高維緒指出，近期大同籌碼顯然有特定買盤進場，雖然有幾家外資呈現買超，但就每日買賣內容來看，有些是獲利了結的味道。長期持有大同的本土券商皆呈現賣超，就籌碼面解讀，投資人對於目前大同是投下不信任票，未來挑戰得表現在經營與業績，才會獲得小股東的支持。

大同董事會昨日並通過第二階段太陽能相關投資案，規劃建置台南七股漁光特區80MW太陽能案場，第一階段以不超過16億元合資設立太陽能電廠。

大同強調，為此將須建置大型變電站，及與台電併網相關設施，應有足夠規模的太陽能電廠才能充分發揮其投資效益，陸續投資加速擴大在太陽能電廠的市場地位，增加長期穩定的營收與獲利。