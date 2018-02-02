我經濟自由度全球13 財政健全進步 投資自由退步

2018-02-02 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘姿羽 ／台北報導



美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)與華爾街日報今共同發布《2018經濟自由度指數》(2018 Index of Economic Freedom)，我國在186個經濟體中排名第13名，雖較去年微幅下滑二名，不過總體得分為76.6分，仍較去年進步0.1分。

2018經濟自由度指數調查期間為2016年7月至2017年6月，以法規制度、政府規模、監管效率及市場開放四大面向，涵蓋財產權、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由等12項指標作為調查項目。

12項評比指標中，我國表現最佳的「自由」等級分，有六項指標，包括「經商自由」、「財政健全」、「政府支出」、「貿易自由」、「財產權」及「貨幣自由」；表現「較不自由」指標是「勞動自由」。

而我國進步最多的指標是「財政健全」，進步7.1分；退步最多的是「投資自由」，退步5分。

美國智庫傳統基金會對我國總體評析認為，台灣完整的商業法規與市場開放政策，得以促進貨品及資金流通，進而使中小企業成為臺灣經濟擴張之骨幹；除了肯定台灣法制完善，重視對智慧財產權的保護，也建議應加強與其他亞洲國家的商業往來，推動更多改革，以促進競爭與開放。