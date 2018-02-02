肥料購買E化 揪業者A補貼

2018-02-02 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



農民購買肥料時，所有的購買資訊包括購買者、數量、種類，都必須電腦化登記。 記者彭宣雅/攝影 分享 facebook

農民認為過去購買肥料，需要人名、身分證、甚至印章等資料才能申請補助，覺得複雜麻煩，曾抱怨連連。農糧署說，肥料購買登記系統經過10年運作，誰購買、買什麼、買多少，在電腦資訊中都一目了然，也成了這次肥料補貼價差事件的破案關鍵。

比對資訊發現異常

高雄地區某肥料業者涉嫌購買肥料開封重製自有品牌肥料，賺取農糧署肥料補貼價差，農糧署人員就是經過肥料電腦系統比對，才發現異常，讓全案曝光。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，從民國93年起，國際原物料大漲，當時肥料也跟著漲，對農民造成沉重壓力，因此政府為了照顧農民開始補貼化學肥料，也就是一包原本賣250元的化肥，若漲成280元，這30元的價差由政府吸收，最多的時候，光肥料補貼就必須花費57億元。

後來國際原物料價格回穩，到去年初回到當時的起漲點，沒有了原本肥料的價差，政府補貼化學肥料政策有所調整。翁震炘表示，由於要推廣耕作有機、友善環境，以從去年下半年開始，鼓勵農民使用生物資材、生物肥料，並給補助，未料有業者從中賺取不法所得。

翁震炘表示，肥料購買的登記資訊已運作10年，資料完整，農民也都會固定前往某些經銷商去購買，購買多少、購買人是誰，只要電腦一輸入就可以一目了然。若有業者生產1000包肥料、卻賣出1500包，這很容易追查，提醒業者與農民都不該心存僥倖。