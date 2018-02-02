去年勞動基金大賺2552億 史上最高

2018-02-02 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞動基金運用局今天公布去年整體操作績效，去年全球經濟平穩，企業獲利穩健，全球股市、債市都表現亮眼，勞動基金也大豐收，全年收益率達到7.59%，全年賺了2552.8億元，創下勞動基金成立以來最佳成績，包括勞退、勞保等主要基金收益都創次高紀錄，僅次於金融海嘯隔年績效。連規模不大的國保基金去年都賺了212億元，收益率突破8%。

勞金局表示，2008年金融海嘯時，由於勞退、勞保基金都進場撿便宜，因此隔年2009年勞保及勞退基金都創下佳績，勞保基金為18.21%，勞退基金12.68%，因此今年收益是次佳成績。

勞金局表示，去年全球經濟表現平穩，沒有傳出什麼壞消息，因此各主要國家企業獲利佳，支撐各國股市往上衝，即使中間出現短暫停滯，但往上格局不變，造就勞動基金收益創下好成績。另一個有利因素則是勞金局經過多年確立投資架構，只要大環境不錯，就能確保投資收益。

由於去年全球股市呈現上漲格局，根據統計，MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計去年表現分別為23.97%、36.98%、36.83%、15.01%及7.39%。

至於整體勞動基金截至去年12月底止，規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金規模為1兆8984億元，舊制勞退基金規模為8687億元，勞保基金規模為7231億元，就保基金規模為1161億元，職災保護專款規模為101億元，積欠工資墊償基金規模為124億元。整體勞動基金去年收益數達到為2552.8億元，是勞動基金運用局成立以來最佳。

其中新制基金收益率為7.93%、舊制勞退7.74%、勞保基金7.87%、就保基金0.70%、職災保護專款0.93%、積欠工資墊償基金2.28%。衛福部委託管理國民年金保險基金規模2932億元，收益數212.2億元，收益率8.04%。