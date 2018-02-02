勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部勞動基金運用局今（2）日公布去年投資績效，不但整體勞動基金創下佳績，勞退新制基金收益率也達7.93%。 圖／本報資料照 分享 facebook 勞動部勞動基金運用局今（2）日公布去年投資績效，不但整體勞動基金創下佳績，勞退新制基金收益率也達7.93%，是各大基金中表現最佳，全年收益數1,407億元，也讓全體勞退新制勞工可以領個大紅包，若以1,116萬有效戶分配，平均每位可分1.26萬元，是史上分配最多，較前年4,700多元增加一倍以上。若勞工帳戶有100萬元，可以分紅約8萬元，有人帳戶達1,000多萬元，就可分紅上百萬元。

勞保局表示，往年分配金額多數在3月1日入帳，不過由於今年過年時間較晚，今年系統分配將會延到3月5日入帳。

勞動基金包括新制勞退、舊制勞退、勞保等六項各類基金，其中勞退新制雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人專戶，勞金局每年投資運用的收益，由勞保局隔年3月前將收益分配到勞工帳戶中，法定請領年齡是60歲。

今年勞動基金收益創史上次高，其中勞退新制基金收益數達1,407億元，收益率7.93%。

以勞保局統計目前總計勞退新制有效帳戶1,116萬戶計算，平均每位勞工可分得12,608元，是史上最高。勞金局表示，雖然勞退基金收益最佳是2009年，但當年基金規模不大，收益數481億元，分配反而不高。

統計顯示，勞退新制基金自2005年以來，只有三次收益數為負數，分別是2008年、2011年及2015年，勞工分配帳戶金額分別是-2,539元、-3,056元及-125.2元。去年分配高達1萬元以上，不但去年一倍以上，也是歷年最佳。

但勞保局強調，實際分配數會視帳戶餘額多寡而有不同，若是新制勞工帳戶餘額達100萬元，以7.93%計算，約可分到近8萬元，以此類推。之前曾有勞工帳戶餘額高達1,000多萬元，光去年分紅就可分到上百萬元。

勞動部表示，勞退新制無論投資盈虧，勞退帳戶都有最低保證收益，若收益佳，還可分更多，鼓勵勞工除了雇主提撥外，可以多多自提，既可免稅又可分配投資收益。