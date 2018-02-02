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影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58聯合報 記者呂思逸╱即時報導

春節將近，勞動基金局今公布去年整體收益率為7.62%、收益數達2765億元，其中攸關1116萬名適用勞退新制基金收益率7.93%、收益數達1407億元，相較前同成長2倍多，勞動基金局估算，每名勞工勞退新制專戶帳面上可望拿到1萬2600元的大紅包，創下歷史新高。

勞退新制2005年上路，不管勞工是正職或兼職，雇主每月得幫勞工提撥薪資6%到勞工個人專戶中，勞工可自行決定是否再提撥，最高再提撥6%。勞工個人專戶累計成的基金由勞動基金運用局投資運用，每年分配盈虧到勞工帳戶，勞工60歲退休或死亡時才能領回。

接近歲末年終，勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，去年景氣溫和復甦，整體金融市場走揚，勞動基金收益不錯，去年勞動基金整體收益數達2765億，創下最高紀錄。

其中攸關千萬名勞退新制基金收益率達7.93%，相較前年3.23%，成長超過2倍多，去年收益數達1407億元，勞動基金局表示，勞退新制目前有效戶數為1116萬名，每名勞工勞退新制專戶帳面上可望拿到1萬2600元。

前年勞退新制分配收益最高勞工，本身又屬高薪，又有自行提撥，帳戶金額高達2千多萬元，收到80萬的勞退新制大紅包。隨著去年勞動基金整體收益率提高，分配收益最高金額可望突破80萬元。

攸關1116萬名適用勞退新制基金收益率7.93%、收益數達1407億元，相較前同...
攸關1116萬名適用勞退新制基金收益率7.93%、收益數達1407億元，相較前同成長2倍多，勞動基金局估算，每名勞工勞退新制專戶帳面上可望拿到1萬2600元的大紅包，創下歷史新高。 圖／本報資料照
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勞退勞動基金紅包
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