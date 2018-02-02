經部智造戰略 助中小企轉型

經濟部長沈榮津。 報系資料照 分享 facebook

行政院長賴清德昨（1）日聽取經濟部「智慧機械產業推動方案進度及成果」，賴揆表示去年機械業產值已突破1.1兆元，成為我國第三個兆元產業；後續發展為重點輔導中小企業轉型發展。

工業局副局長楊志清昨（1）日表示，為了協助中小企業導入智慧製造，今年將以補助方式，推動1,000台以上機器安裝Smart Machine Box（SMB），讓傳統機器設備升級為智慧生產，提升生產效力。

另外，中長期目標是五年後（2022年）累計推動9,000台以上機械安裝SMB；藉由SMB蒐集設備資料，讓生產資訊可視化。

智慧製造的概念源自於德國的生產力4.0，台灣的大型製造業已有能力朝智慧自動化生產，但廣大的中小企業，礙於技術能力、財力等，面對智慧製造的趨勢，無力著手。但對中小企業而言，只要部分製程導入數位化生產，就可大幅提升產能，因此經濟部將推出中小企業的扶持方案。

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楊志清在會後記者會上表示，傳統機器設備裝上SMB，就像傳統類比電視裝上電視機上盒，可以將廠區內設備連結一起，開始蒐集各種數據，將生產資訊製作成具有可讀性的圖表。

官員表示，透過手機獲取這些具有可讀性的圖表，就可以掌握自家工廠機械設備的稼動率，廠內生產情況，進而對生產、接單做出最佳化的決策，幫企業賺取更大利潤。

工業局舉盈錫精密螺帽工廠為例，該廠六個廠區、150台設備導入SMB機上盒，進行生產管理數位化，建立機台監測與預診系統，即時追蹤生產狀控，導入後人均產值提升10%、設備稼動率提升20%、產品量率提升7%。工業局表示，多個生產機台運作時，過去要透過人工查看哪一台機台因原料未到位，智慧生產則立即監測，透過機械手臂把元物料送上去，類似餐廳提高翻桌率、或是飯店一退房立即打掃提升住房率。