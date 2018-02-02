台灣PMI連紅23月史上最長 後勁看蘋果

2018-02-02 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



台灣1月PMI升至59，連續23月擴張，續創史上最長紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中經院昨天日公布一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），連續廿三個月呈現擴張，持續突破史上最長擴張期的紀錄；中經院指出，此現象反映台灣景氣穩健回溫，但也提醒，「蘋果光」以及中國大陸環保政策的影響，必須持續關注。

一月ＰＭＩ續揚一個百分點至五十九，連續廿三個月的擴張後，力道還是相當強勁；非製造業經理人指數（ＮＭＩ）也回升二點六個百分點至五十五點九，是去年五月以來最快的擴張速度。

中經院院長吳中書表示，本月製造業與非製造業表現都十分穩健，尤其製造業六大產業及非製造業八大產業中，除了非製造業的零售業處於收縮，其他全數擴張；製造業未來六個月景氣狀況指數連續廿三個月擴張，且指數躍升至六十五點七，為去年四月以來最高點。

中經院助研究員陳馨蕙說明，一月製造業和非製造業的暢旺表現，反映出農曆年前拉貨及消費旺季帶動效果，整體製造業也對未來抱持審慎樂觀的態度，但訪查廠商的過程中，有提到兩件事情比較值得憂心；其中一項就是「蘋果光」的亮度，電子業擔心蘋果在iPhone X之後，今年是否仍可端出令人眼睛一亮的新產品。

另外，儘管電力機械產業近幾個月表現不錯，陳馨蕙表示，廠商訂單主要來自美國跟大陸，前者因為推動減稅、製造業回流等政策，有進口相關設備的需求，後者則因政府提高環保標準，使得當地業者在設備上必須汰舊換新，因而需求增溫。

陳馨蕙指出，大陸提高環保標準的舉動，短期可讓台灣部分廠商訂單增加，但大陸以往都以低價競爭，若因應環保政策、提升技術，台灣是否還有足夠競爭力能與之匹敵，須盡早思考、研擬對策。