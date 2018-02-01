發展綠色金融 安永：政府基金應當領頭羊

2018-02-01 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



安永聯合會計師事務所1日指出，現今許多金融機構因風險過大的考量，不敢貿然投資綠色產業項目，然而缺乏資金挹注無法使得產業蓬勃；在民間腳步上不敢大步邁進時，政府基金更應該扮演領頭羊角色，帶動民間金融機構發展綠色金融。

安永聯合會計師事務所出版《安永能源產業報告－清潔能源發展與商機》報告顯示，全球現今金融單位已管理超過100兆美金的資產，但投資於永續基礎建設僅僅有3兆美金，探究其中一個原因，在於綠色投資項目具有特殊的現金流量及營運模式，造成投資者必須承擔長期鉅額的金額支出。

安永表示，綠色信貸、資產證券化、綠色債券、綠色保險和碳金融等都是屬於綠色金融體系的一環，也是民間金融系統可使用的創新金融方法。

安永認為，新的商業模式代表營運方式也與以往不同，尤其綠色產業發展需要大量資金的持續投入和政策支持，才能使得綠色金融逐漸成為金融機構與環境、社會和經濟永續發展的橋樑。

安永氣候變遷及永續發展服務會計師曾于哲認為，台灣企業當前對於相關法規風險，及風險評估的專業知識需求最為迫切，尤其風險評估是金融機構在評估綠能產業專案融資時考量的重要條件之一，呼籲政府、金融機構和設備、開發商應攜手合作，缺一不可，共同推動綠能產業發展，共享綠色經濟新商機。

安永報告也指出，受訪者認為碳定價對其企業各領域造成的影響正面多於負面，78％的受訪者表示，碳定價將對促進企業創新有正面影響，認為碳定價有助於提升績效。

逾80％受訪企業預期，未來五年將會受到新的碳定價規範影響。對此，安永提出五點建言，企業可採取相關步驟以適應逐步變遷的商業環境：

一、將碳風險與機會評估融入企業政策中；二、建立一套碳通報流程；三、承諾減碳目標；四、傳達成效與進度；五、設定內部碳定價。

安永認為，清潔能源納入國家的能源配比已是國際趨勢，不僅顯示從宏觀的角度注重環保及能源永續，也為下一世代的新技術打造發展的平台，迎接未來可能的綠色商機。