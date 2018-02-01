智慧製造 經濟部編2000萬助業者導入

2018-02-01 20:21 中央社 台北1日電



經濟部推動建構完善智慧機械產業生態，今年編列新台幣2000萬元經費，補助業者導入數位化生產，並成立智慧製造服務團，目標從今年起，每年協助50家中小企業導入智慧製造生產。

為達成智慧機械產業化、產業智慧機械化願景，經濟部與地方政府、科技部與教育部等相關單位合作，擬訂「連結在地」、「連結未來」與「連結國際」策略。連結未來部分，為協助中小企業製程導入數位化生產，經濟部規劃推廣智慧機上盒（SMB）與公版聯網服務平台（NIP）。

智慧機械推動辦公室主任賴永祥說，透過SMB，可數位化產線機器運作訊息，透過手機在遠端看到工廠生產狀態；NIP有助裝置聯網與資料管理、資料分析與可視化及平台經營維運，目前已完成公版平台試用版，今年規劃印刷電路板與工具機產業進行試營運。

工業局金屬機電組副組長張明煥表示，中小型業者只要部分製程導入數位化生產，就可大幅提升產能，目前盤點國內業者現有設備共17萬台，中小企業約占5萬多台，經濟部將針對中小企業，提供每案最多40萬元，協助業者導入數位化生產，今年底目標推動安裝1000台SMB，單機最高補助2萬元，到民國111年目標累計推廣安裝9000台以上。

此外，工業局今年將成立智慧製造服務團，尋找具企圖心與潛力的中小企業，透過與台中市政府合作打造的台中精密機械園區建置9種零組件混線生產線，協助業者快速打樣及試作量產，評估所需智慧機械設備，目標每年輔導50家中小企業導入智慧製造生產。